Un Baxi Ferrol adictivo, también en fotos

El libro "Ese Uni" nace al mismo tiempo que su autor Edu Hermida se despide como directivo de la entidad de A Malata

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
26/12/2025 21:10
Hermida, durante la presentación del libro
Hermida, durante la presentación del libro
Jorge Meis
Ese Uni es emoción, inspiración, arte, creatividad y brillo. Palabras todas ellas estampadas en el libro de igual nombre y de maquetación exquisita –llevada a cabo por Špela Trobec– nacido de la cámara del multidisciplinar Edu Hermida y dado a luz en colaboración con la Deputación da Coruña.

Ese Uni es una familia que en cada partido en casa, en A Malata, en la fortaleza ferrolana, se puede ver, palpar pero nunca quebrantar. Y esa familia, o al menos una pequeña representación de ella, se pudo ver también en la tarde de este viernes en la presentación de esta pequeña obra de arte –de poco más de 20x20 centímetros– cargada de grandes sentimientos, emociones y de los recuerdos que evocan las imágenes de una temporada pasada que abre un histórico nuevo capítulo en esta entidad ahora presidida por Santi Rey.

Un acto que se convirtió en nacimiento, el del libro, y en despedida, la de su autor como parte de la directiva del club. Y si bien su nombre no estará ahora en los papeles de la entidad “él va a poder seguir colaborando cuando quiera, sigue siendo uno más”, señalaba Rey. El dirigente no sólo agradeció a Hermida su trabajo e implicación, sino también el de un equipo que abrió la puerta al todo es posible y también a la colaboración de un organismo provincial que “desde el primer momento nos mostraron su apoyo para sacar este libro”.

Rey, las hermanas Blanca y Silvia Millán, Leira, Hermida y López, durante el evento
Rey, las hermanas Blanca y Silvia Millán, Leira, Hermida y López, durante el evento
J. Meis

Un recipiente de recuerdos en papel que llega, además, en unas fechas propicias para darle todavía una mayor difusión. “Es un buen regalo. Las fotos son de artista, él lo es y son fotos con su particular visión. Es diferente a lo que se puede ver en otras publicaciones”, señalaba Rey durante el emotivo acto celebrado en el estudio MDC de Hermida, arropado por directiva, personas allegadas y otras no tanto, pero todas familia, en mayor o menor grado. Como suele suceder.

El espectáculo baxista

Hermida se va, dejando un legado, en realidad muchos, pero este en forma de un libro que bien podría haber recogido su década de unión con la gran familia universitaria. Con Carmen Fernández y Ana Suárez y su madre –que buscaba clases de pintura– como algunas de las “culpables” de todo lo que vino después, “cuando volví a un partido de baloncesto desde el OAR me quedé fascinado. Estaba entrando en un espectáculo artístico, de danza, una exposición o una buena película”, relataba un Hermida que poco después entró en la directiva.

“Aquella orquestación tan maravillosa me fascinó. Ya fue droga en vena y desde aquella los mejores momentos en esos diez años han sido vinculados al baloncesto”, subrayaba. Devolviendo desde su visión esa alegría, previo a este libro el artista realizó cuadros y fotografías de gran formato con los que dio magia a escaparates solitarios. Y si el libro es su legado, es evidentemente un homenaje al Uni y especialmente a su técnico Lino López, como él mismo indica, por los últimos diez años y por cada beso a su hija Julia tras cada partido.

“Hoy no tiene que ser una despedida, tiene que ser un día de alegría”, señalaba el diputado Antonio Leira, por la presentación del libro y por lo que este representa en lo que la familia baxista se refiere. “Es para decir seguimos en la lucha”, señalaba el dirigente, que fue uno de los afortunados que pudo ver en directo muchos de los trucos de las ferrolanas el pasado año, incluyendo el partido final en Villeneuve-d’Ascq. “Me quedo con esta familia, con esta unión y ya piensas que de ahí sólo pueden salir cosas buenas”, añadía. Una de ellas este libro que regalará la entidad y sorteará en sus partidos.

