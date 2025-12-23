Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol caldea el ambiente para el Ensino Lugo y Avenida

La entidad de A Malata despacha más de 200 entradas con la promoción a socios, ventajas que también habrá en la Eurocup

Redacción
23/12/2025 21:57
Más de 200 localidades fueron despachadas con la promoción para el duelo ante las lucenses
Emilio cortizas
El “tsunami” social del Baxi Ferrol se hará notar, como no podía ser de otra manera, también en un último encuentro de 2025 que el calendario ha querido que sea, además, el primer derbi gallego del año. Para el duelo de este domingo ante el Maquinaria Durán Ensino, la entidad ha querido tanto premiar a su masa social como a personas allegadas y lo ha hecho ofreciendo un destacado descuento para las localidades compradas por esos nombres que ya forman parte de la familia baxista.

Con la opción de adquirir dos asientos con un cincuenta por ciento de descuento, el club despachó más de 200 asientos vinculados a esta promoción. Una cifra que, sin duda, servirá para seguir dando ambiente a una A Malata que quiere continuar ofreciendo magia a su público, tanto en la competición doméstica como en la Eurocup.

Eurocup

Una competición continental que regresará a la pista de la ciudad naval el próximo miércoles 21 de enero ante el Perfumerías Avenida, en el encuentro correspondiente a la vuelta de octavos de final y para el que el Baxi Ferrol está ya “caldeando” el ambiente. Al igual que para este partido ante el Ensino, la entidad deportiva ofrece diversas promociones tanto a su masa social como a personas allegadas.

Bajo el lema “Repetimos?”, abonados y abonadas –a quienes se les guardará su asiento habitual hasta el 2 de enero– podrán retirar su entrada a un precio reducido hasta el día 26 –ocho euros adultos y tres menores–, pasando a tener un coste de diez y cinco desde el sábado 27. Asimismo, en este mismo periodo de tiempo, y hasta acabar existencias de las entradas no asignadas a una persona abonada, como señalan desde el club, la masa social podrá retirar otra entrada adicional al precio anteriormente indicado.

A partir del día 2 de enero se abrirá la venta para público en general, a quince y ocho euros mayores y menores de edad, respectivamente. Desde la entidad señalan asimismo que la cantera puede reservar su entrada sin coste enviando un correo a la dirección abonados@universitarioferrol.org.

