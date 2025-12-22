Un Baxi Ferrol que fabrica MVPs

Iyana Martín, defendiendo a Karla Erjavec, fue designada como la mejor base de la jornada doce FEB

Desde la temporada pasada, el Baxi Ferrol ya no pasa ­desapercibido para ninguno de los equipos tanto de la Liga Femenina Endesa como de la Eurocup Women. Todos y cada uno de ellos saben que deben esforzarse al máximo para conseguir vencer a este humilde club, que está rompiendo con todo lo establecido. Esta situación tiene sus pros y sus contras. A favor: el nivel de alcance y exposición que está teniendo provoca que más marcas y patrocinadores quieran acercarse. Lo negativo, es en el aspecto deportivo, ya que cada vez que juega un partido, al menos en el torneo doméstico, está creando casi una MVP por partido.

Esto se está notando especialmente en la presente temporada. De hecho, en las doce jornadas que se llevan disputadas, hasta en seis de ellas una o dos jugadoras del equipo rival formó parte del mejor quinteto de esa fecha o fue designada como la mejor, mientras que a su favor eso sólo ocurrió en dos ocasiones, aunque pudieron ser más. En el pasado encuentro contra el Perfumerías Avenida fue la última vez que sucedió. Iyana Martín tuvo que sacar todo su repertorio para superar a un Uni, que mereció más.

La base asturiana se fue hasta los 28 puntos, seis rebotes y ocho asistencias para tumbar al cuadro ferrolano. Aunque sus números son mucho mejores que los de Aina Ayuso, la del Hozono Global Jairis, en la jornada once, también logró ser nombrada como la mejor directora de juego después de dominar el partido a su antojo y permitir que su equipo sumase un nuevo triunfo ante una Dalayah Daniels, que había formado parte del mejor quinteto gracias a sus catorce puntos, nueve rebotes, una asistencia y nueve faltas recibidas.

Dos por uno

Esa actuación, casi sin ninguna duda, fue como respuesta a lo que sucedió ante el Spar Gran Canaria. Y es que el conjunto isleño tuvo a dos jugadoras –Axelle Merceron y Reigan Richarson– entre las cinco mejores. De hecho, la gala fue la MVP de esa fecha en la que el Baxi dejó escapar la victoria tras varios momentos de desconexión. Esa misma situación había sucedido en la jornada cinco, cuando Sika Koné asombró a la liga gracias a sus 38 créditos de valoración al firmar 28 puntos, siete rebotes, dos asistencias, dos robos y un tapón. También lo hizo su compañera Madison Conner, que fue la mejor base de esa fecha.

Eso sí, previamente Claire Melia hizo historia al ser la primera MVP irlandesa de la liga, después de sumar 18 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y doce faltas recibidas, para un total de 31 puntos de valoración. Una actuación de época. Al igual que hicieron en las dos primeras fechas Tanaya Atkinson (Valencia Basket) –mejor alero– y Mariam Coulibaly (Spar Girona) –la mejor jugadora de la liga–. Con ellas, empezó esa fábrica en la que todas las jugadoras sienten que tiene que ofrecer su mejor versión si quieren superar a un Baxi que va a competir hasta el último minuto y no se va a rendir nunca. Ahora, sólo queda que eso siga sucediendo, pero en beneficio de un Uni que no quiere dejar de crecer.