El Baxi Ferrol cae en la locura de Salamanca (81-75)

Clémentine Samson realizó su mejor partido con el Baxi FEB

Una auténtica locura. Así se puede definir el encuentro que disputaron el Perfumerías Avenida y el Baxi Ferrol en el Wurzburg, que se saldó con victoria local. Ambos equipos no se guardaron nada, en un encuentro en el que pasaron muchas cosas.

Desde el comienzo ya se podía prever que no iba a ser un partido normal y corriente. No sólo por los quince minutos de retraso con los que empezó el duelo por culpa del reloj de posesión en una de las canastas, sino por el frío que hacía en Salamanca y la escasa puntería, al menos en el inicio, de ambos conjuntos.

Las defensas, especialmente la del Uni, tuvieron mucho protagonismo. No dejaron fluir los ataques, algo que le venía bien al cuadro visitante. Sólo Claire Melia encontró el camino al aro. La irlandesa comenzó a capitalizar los ataques del Baxi y en todos sacaba algo positivo. Si no era canasta, era una falta.

De hecho, provocó que su principal defensora, Mousdandy Djaldi-Tadbi, en apenas dos minutos, ya había cometido dos personales –su equipo cometió dos más en apenas dos minutos–. Sin embargo, ese poderío no se reflejaba del todo en el marcador (0-4).

Por suerte, en defensa todas sus compañeras estaban inmensas. No dejaron casi ninguna oportunidad y las pocas que tenía el Avenida, no las aprovechaba. Dio igual que fuesen tiros liberados o debajo del aro, el balón no entraba.

Sin embargo, ese ritmo de tan poca anotación también contagió un poco al Baxi, pero Moira Joiner, con un triple, se encargó de romperlo, lo que provocó un tiempo puerto de Anna Montañana (0-9). En él, la técnica buscó cambiar su ataque, pero como había ocurrido hasta entonces, no le funcionó nada de lo que propuso. Mientras que su rival estiró un poco más su renta.

Una falta clave

No fue hasta el minuto seis cuando Belén Arrojo rompió esa maldición y anotó los dos primeros puntos de su equipo en el partido. Eso pareció que le dio algo de aire al Avenida, pero se pareció escapar cuando Melia siguió sacando faltas a sus defensoras y obteniendo beneficios de esa situación (2-17). Con todo, después de un triple de Abigail Meyers todo cambió.

En la jugada siguiente, Blanca Millán penetró con fuerza a canasta, pero recibió una dura falta de Shavonte Zellous, que hizo que se cayese y se lastimase su rodilla. Ante esta situación, Lino López entró al campo y se medio encaró con Zellous, antes de ir con su jugadora, que se retorcía de dolor. Los colegiados, en lugar de señalar una flagrante a la del Avenida, echaron al técnico ferrolano.

Claudia Soriano asumió los tiros libres y no falló. Eso le hizo ganar mucha confianza. Lideró a su equipo, que logró reducir la diferencia a sólo siete puntos (11-18). Pero ese pequeño arrebato fue sofocado, o eso pareció, por cinco puntos seguidos de Clémentine Samson antes del final de un primer acto en el que ocurrieron muchas cosas (11-23).

Con el cambio de cuarto, esas llamas que había generado Soriano, se reavivaron gracias a una Iyana Martín que empezó a enchufar de todas las maneras y colores, lo que provocó que Jorge Rey, ahora a los mandos del Uni, parase el duelo (21-25).

Tras la salida del tiempo muerto, su equipo reaccionó y logró sortear de mejor manera la zona planteada por el Avenida. Sus jugadoras se dieron cuenta de que no podían penetrar con tanta facilidad y comenzaron a acribillar desde el 6,75.

Con todo, el cuadro salmantino no se amilanó y respondió de la misma manera, lo que dejó un marcador de 31-36 en apenas unos minutos, algo que no le gustó a Anna Montañana, que quiso rebajar las pulsaciones.

Y no pudo acertar más, ya que logró un parcial de 6-0, obra de Martín, Spreafico y Djaldi-Tadbi, que le dio su primera ventaja en el duelo (37-36). Pero el Uni, que no bajó los brazos, remó hasta el final de la primera mitad y con dos buenas acciones de Melia y Elena Rodríguez, logró conservar el liderato hasta el descanso (37-39).

Locura máxima

Tras el paso por los vestuarios, la renta volvió a crecer ligeramente gracias a la aportación de Karolina Sotolova y de Melia. Sin embargo, se toparon con un 6-0 en contra gracias a tres acciones idénticas de Djaldi-Tadbi (43-43), pero el conjunto salmantino no contó con un 3+1 espectacular de la ‘9’ del Baxi, que despertó a sus compañeras para estirar la ventaja hasta los diez puntos, después de una bandeja de Karla Erjavec (43-53). Pero la cosa no quedó ahí, porque la croata anotó otra daga para calmar aún más la situación.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario porque Claudia Soriano junto a Belén Arroyo comenzaron a morder muchísimo en defensa, robar muchos balones y regalar puntos a Iyana Martín, que dinamitó la ventaja del Baxi al final del tercer cuarto (61-57).

Todo quedaba por decidirse en el último acto. En él, ningún equipo se dejó nada. Si Joiner anotaba un triple, Martín respondía de la misma manera en el otro lado. Cada canasta tenía su réplica y eso no beneficiaba a un Uni que necesitaba dar un pasito más en defensa para cortar el ataque salmantino (70-67).

Trató de corregirlo Jorge Rey con un tiempo muerto, pero no logró su objetivo porque el Avenida estaba muy enchufado; no obstante, también lo estaba Moira, que se echó al equipo a la espalda. Comenzó a anotar casi en cada posesión (77-75). Sin embargo, cometió su quinta falta, Avenida no falló desde la personal y se llevó una victoria en un partido en el que reinó la locura.