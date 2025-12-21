Blanca Millán, capitana del Baxi Ferrol, da el susto ante el Perfumerías Avenida

Lino López y sus jugadoras se preocupan por Blanca Sandy López

La derrota del Baxi Ferrol cosechada ante el Perfumerías Avenida, más allá de afectar en las aspiraciones de clasificación para la Copa de la Reina, dolió por cómo ocurrió y por la lesión de la capitana del equipo, Blanca Millán.

La santiaguesa dio el susto en este partido después de que en un lance del juego intentase una entrada y recibiese una dura falta de Shavonte Zellous, que no se disculpó con ella. Millán cayó mal y se lastimó su rodilla. En los primeros momentos, la preocupación fue palpable puesto que Blanca tiene esa zona muy castigada, ya que sufrió dos roturas del ligamento cruzado.

El Baxi Ferrol cae en la locura de Salamanca (81-75) Más información

Tanto su hermana Silvia, como Álvaro Alonso –el preparador físico del Uni–, Lino López, sus compañeras y el médico del Avenida se acercaron a comprobar su estado. Por suerte, se pudo abandonar la pista por su propio pie, pero no tenía buena cara. Tocará esperar a las pruebas médicas. Además, esa acción, indirectamente, acabó en la segunda expulsión del curso de Lino, que cuando saltó a la pista le recriminó a ­Zellous la falta. Los colegiados lo vieron y lo expulsaron, algo que cogió a todos despistados. No obstante, lo importante es que la capitana del Uni se recupere lo más pronto posible y pueda seguir ayudando a sus compañeras.