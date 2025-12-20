Salamanca, la última parada del Baxi Ferrol del año 2025

Karla Erjavec tuvo un papel destacado en el último encuentro de la Eurocup Daniel Alexandre

Después de un año con muchos viajes y muchos kilómetros a sus espaldas, el Baxi Ferrol acudirá a su última parada, Salamanca, con la reciente alegría de pasar una nueva ronda en la Eurocup. Allí, al igual que en su último desplazamiento de 2025, le espera un Perfumerías Avenida, su némesis, que quiere prolongar su buena temporada (12.00 horas, en el pabellón municipal Wurzburg Silvia Domínguez).

Y es que el conjunto salmantino no sólo está sobresaliendo en la segunda competición continental más importante, en la que logró pasar como primero en la fase de grupos –ganó cinco partidos de seis– y vencer al Emlak Konut los dos compromisos en la primera ronda de playoffs, sino que en la Liga Femenina Endesa ocupa una meritoria cuarta posición después de firmar siete triunfos, algunos ante rivales de mérito como el de la semana pasada ante el Joventut de Badalona, precisamente en el mismo escenario que se jugará el encuentro de este domingo.

Ese gran rendimiento se debe, en cierta medida, a la aportación de jugadoras como Khadijiah Cave, Iyana Martín o Claudia Soriano. Y es que las dos primeras están dentro del ‘top 15’ de máximas anotadoras de la categoría, con 13,91 y 13,6 puntos por encuentro, respectivamente. Además, la pívot también aporta 7,27 rebotes, mientras que la base reparte 4,3 asistencias. Soriano, por su parte, destaca en la parcela defensiva. La ex del Uni está promediando 2,55 robos –la mejor de la liga–, además de provocar numerosas pérdidas.

Sin duda, ese factor puede ser crucial, ya que eso puedo perjudicar el juego dinámico de un Baxi Ferrol que también llega eufórico por su paso a la siguiente ronda tras ganar al GEAS San Giovanni. Ante el cuadro italiano mostró su versión más coral, algo que pretender hacer hoy también ante su máximo rival. No será un encuentro fácil, ya que exigirá lo mejor de cada jugadora. Además, cuenta con la duda de Ine Joris, que sigue con un proceso vírico, y tiene tocada a Claire Melia. Por ello, va a necesitar que todas vayan a una y que no comentan esos mismos errores que contra el Hozono Global Jairis, ante el que no pudieron minimizar las múltiples virtudes.

Sin embargo, tanto Lino López como sus pupilas han trabajado duramente para corregirlos. Quieren volver a ser ese equipo que asombraba en Europa y en España gracias a su fortaleza defensiva. Ahora tiene una ocasión para demostrarlo ante un rival al que conoce muy bien y que servirá como primera toma de contacto antes del duelo europeo. Pero primero, toca afrontar el último viaje de un 2025 mágico.