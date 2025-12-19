Moira Joiner, con mucho más “flow” para el Baxi Ferrol

Joiner, al término del duelo ante el GEAS Daniel Alexandre

Uno de los nombres propios, dentro del gran juego coral que exhibe el Baxi Ferrol partido a partido, tanto a nivel doméstico como continental, está siendo el de la norteamericana Moira Joiner. La de Michigan, si bien no fue la más valorada del encuentro del pasado jueves ante el GEAS italiano –este privilegio lo tuvo una Scott que se erigió como punta de lanza en el intento de remontada visitante–, sí que tuvo este honor en el conjunto ferrolano y fue la segunda de las más valoradas.

Fue un partido trabado, con el Baxi y el GEAS protagonizando su propia guerra y jugando con sus armas. Las ferrolanas, con la ventaja de 19 puntos acumulados en Italia, y las de Milán buscando y logrando, por momentos, un fuerte ritmo con el que romper el choque y dar la sorpresa. No lo consiguieron.

Y uno de los muros con los que se encontraron, entre muchos otros, fue con la actuación de Joiner. Con quince puntos en su casillero, seis rebotes y cinco asistencias, la norteamericana finalizó con un 21 de valoración –por los 27 de Scott–. Unas cifras acompañadas por esa sensación de sí se puede, de completar el trabajo comenzado en Italia y que finalmente lograron con su pase a la segunda ronda de playoff. “En la primera mitad luchamos cada posesión nos centramos en nuestra defensa y creo que eso fue importante para entrar en la segunda y rematar el partido”, señalaba Moira.

Una jugadora que, con un alto rendimiento, todavía quiere más. “Estoy contenta, pero creo que es importante estar presente y encontrar las cosas que van bien durante la temporada, pero las cosas siempre pueden mejorar”, apuntaba Joiner. La jugadora protagonizó varios momentos clave durante el duelo que, o bien engancharon a las suyas, o ya las empujaron en la eliminatoria. Un gran partido en el que “fui con el ‘flow’ del choque y con mis compañeras. En otros partidos eso le puede pasar a otra jugadora”, subrayaba.

Un fluir que, como apuntaba la estadounidense puede cambiar de nombre en función del partido, es el que están encontrando en una plantilla muy renovada y en la que ella es una de las veteranas a pesar de su juventud. Una Eurocup diferentes, con nombres diferentes, con un trabajo para encajar en proceso.

“El año pasado también había más veteranas. Ayudó mucho en el sistema de Lino, pero creo que partido a partido, si vamos día a día, podemos conseguir que las piezas fluyan juntas. Y también se ve en momentos de los partidos”, explicaba Joiner, acostumbrada ya a este ritmo, a la vez, placentero e infernal de competición. “Después de dos años así, creo que ya estamos un poco acostumbradas a esto”, señalaba entre risas, viviendo en el día a día, “es lo que hay”. Y de momento lo que hay, es un Perfumerías Avenida a mediados de enero en segunda ronda.