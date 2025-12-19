El Baxi Ferrol ofrece entradas a precio bonificado a su masa social para el derbi con el Ensino Lugo

El club quiere que A Malata luzca incluso mejor que en otro duelos Daniel Alexandre

El encuentro que le próximo domingo día 28 se disputará en A Malata entre el Baxi Ferrol y el Ensino Lugo –13.00 horas– será mucho más que un derbi. Y así lo quiere hacer notar una entidad ferrolana que espera llenar el pabellón ferrolano en su último encuentro de este 2025. Para ello, y recordando que la masa social puede entrar con su abono, estas personas pueden adquirir dos entradas con un descuento del cincuenta por ciento para invitar a amigos y familia.

Una promoción exclusiva, que se prolonga hasta el lunes 22, para premiar tanto a su masa social como para favorecer un mejor aspecto en la bancada ferrolana. Asimismo, en este encuentro que estará patrocinado por Clesa, estará presente uno de los pajes reales, de cara a que todas aquellas personas que lo deseen pueden entregarles sus cartas para hacérsela llegar a Sus Majestades Los Reyes Magos, en colaboración con Parque Ferrol.