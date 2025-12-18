Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Minuto a minuto del Baxi Ferrol-GEAS

Las ferrolanas disputan el partido de vuelta del primer playoff de la Eurocup

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
18/12/2025 19:45
Directo Baxi GEAS
Baxi Ferrol
34-37
GEAS
1'
3º cuarto

Lesión

Se marcha lesionada Conti

1'
3º cuarto

2+1 para Scott

Por delante el GEAS

1'
3º cuarto

Arranca el tercer cuarto

Empieza defendiendo el Baxi.

10'
2º cuarto

Fin del segundo cuarto

El Baxi Ferrol se va al descanso con una ligerísima renta ante un GEAS italiano que, que nadie lo dudase, ha venido a pelear duro a A Malata (34-32)

9'
2º cuarto

Técnica a la entrenadora italiana

Acierta Sotolova el tiro libre  (34-32)

9'
2º cuarto

Defensa!!

La intensidad defensiva ferrolana sobre la pintura no impide la canasta de Trucco, contestada por el pío pío de Elena Rodríguez (33-32)

8'
2º cuarto

Hay Lay!!!

Daniels vuelve a subir al Baxi al carro del partido en el despertar anotador de las suyas a falta de poco más de un minuto para el descanso (31-30)

8'
2º cuarto

So to lo va!!

No la vio venir!!! y Sotolova se lleva el balón, anota bajo aro y el Baxi está ya a sólo un punto (29-30)

7'
2º cuarto

El Baxi sigue ahí

Millan contesta al triple de Attura con un acertado 2+1 (26-30)

7'
2º cuarto

No llega

Cinco puntos en siete minutos para el Baxi

6'
2º cuarto

Paso hacia adelante

Mira hacia un lado, hacia el otro, no encuentra hueco de pase y anota de tres Mo Joiner (22-27)

5'
2º cuarto

+2 para Roumy

Muy enchufadas las italianas ante un Baxi más lento y menos acertado... de momento (17-27)

4'
2º cuarto

Ritmo

Ritmo endiablado el que le están imprimiendo las italianas al duelo con premio para Trucco en forma de tres puntos (17-25)

2'
2º cuarto

Copian las italianas

Kacerik vuelve a estirar la goma desde la línea de tres (17-22)

2'
2º cuarto

Tri tri tri de Mo Mo Mo

Joiner se la juega de tres y acierta con su elección (17-19)

1'
2º cuarto

+5 para el GEAS

Scott quiere poner tierra de por medio y anota dos acciones consecutivas (14-19)

1'
2º cuarto

Segundo acto en Ferrol

Primera posesión ferrolana y el tiro de Lay lo escupe el aro

9'
1º cuarto

Por delante las italianas

El tiro de Jodie hace que el GEAS se ponga por delante por segunda vez desde que comenzó el partido e inicie el segundo cuarto 14-15

9'
1º cuarto

Sequía en A Malata

Últimos segundos sin acierto ni para Baxi ni para GEAS

7'
1º cuarto

Demasiado cerca

El GEAS sigue enganchado gracias al acierto de Scott y los tiros libres, los últimos de Moore

7'
1º cuarto

2+1 para Scott

Un robo italiano termina con las visitantes acercándose en el marcador (12-8)

6'
1º cuarto

Mo Mo Moira!!

Moira Joiner anima a sus compañeras tras dos acertadas jugadas. La primera tras revolverse bajo aro y la segunda casi desde la linea de triple (10-5)

4'
1º cuarto

Tira y afloja

Roumy acerca a las suyas Attura anota uno de los dos tiros libres por falta de Sotolova para colocar el 6-5

3'
1º cuarto

A pares

Sotolova y Rodríguez aumentan la ventaja

1'
1º cuarto

Dos y falta

Daniels iguala y Joiner hace su primer personal

1'
1º cuarto

El GEAS abre

Abre el marcador el Geas (0-2)

1'
1º cuarto

¡Cámaras y acción en Ferrol!

Comienzan los 40 últimos mintuos de esta eliminatoria

60 segundos

Un minuto para que el Baxi dé el último paso hacia la siguiente ronda de playoff

Fundido a negro en A Malata

Luces fuera en A Malata, llega el momento, entran en pista las inquebrantables ferrolanas entre aplausos de su afición

El batallón italiano

Cinzia Zanotti opta por: Tinara Moore, Madison Scott, Sara Roumy, Beatrice Attura y Jodie

Las cinco fantásticas

El Baxi ya tiene nuevo quinteto de gala para esta noche de fiesta: Clementine Samson, Karolina Sotolova, Dalayah Daniels, Moira Joiner y Elena Rodríguez. Esas son las elegidas para iniciar la batalla

Tocadas... nunca hundidas

La belga sufrió esta semana un proceso vírico y la irlandesa sigue con molestias en el pie

Ine Joris no calienta 

El Baxi calienta con la ausencia de Ine Joris y con Claire Melia realizando ejercicios separada de sus compañeras al inicio y ahora ya con el grupo en pista

Liga con tropezón

El conjunto entrenado por López viene de caer en su visita al Global Jairis murciano. Un partido en el que las ferrolanas no pudieron frenar el ataque anfitrión

¡Dentro el ejercito ferrolano!

¡Entra el Baxi a A Malata! ¡Entra el Baxi a su fortín! Siempre acompañadas por la banda sonora de Leiva

Preparación

Entran las italianas a calentar a una pista de A Malata que se va llenando cada vez más

Ventaja sin confianza

El conjunto del ingeniero Lino López llega a este choque de vuelta en casa con una ventaja de 19 puntos, cimentada en una espectacular último cuarto en el duelo en tierras italianas

Cuenta atrás

Falta media hora para que el Baxi Ferrol comience una nueva conquista en la chistera de A Malata ante el conjunto milanés

¡Bienvenid@s !

¡Bienvenid@a  tod@s a una nueva y lluviosa tarde noche de baloncesto europeo en A Malata!

