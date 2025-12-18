Minuto a minuto del Baxi Ferrol-GEAS
Las ferrolanas disputan el partido de vuelta del primer playoff de la Eurocup
Lesión
Se marcha lesionada Conti
2+1 para Scott
Por delante el GEAS
Arranca el tercer cuarto
Empieza defendiendo el Baxi.
Fin del segundo cuarto
El Baxi Ferrol se va al descanso con una ligerísima renta ante un GEAS italiano que, que nadie lo dudase, ha venido a pelear duro a A Malata (34-32)
Técnica a la entrenadora italiana
Acierta Sotolova el tiro libre (34-32)
Defensa!!
La intensidad defensiva ferrolana sobre la pintura no impide la canasta de Trucco, contestada por el pío pío de Elena Rodríguez (33-32)
Hay Lay!!!
Daniels vuelve a subir al Baxi al carro del partido en el despertar anotador de las suyas a falta de poco más de un minuto para el descanso (31-30)
So to lo va!!
No la vio venir!!! y Sotolova se lleva el balón, anota bajo aro y el Baxi está ya a sólo un punto (29-30)
El Baxi sigue ahí
Millan contesta al triple de Attura con un acertado 2+1 (26-30)
No llega
Cinco puntos en siete minutos para el Baxi
Paso hacia adelante
Mira hacia un lado, hacia el otro, no encuentra hueco de pase y anota de tres Mo Joiner (22-27)
+2 para Roumy
Muy enchufadas las italianas ante un Baxi más lento y menos acertado... de momento (17-27)
Ritmo
Ritmo endiablado el que le están imprimiendo las italianas al duelo con premio para Trucco en forma de tres puntos (17-25)
Copian las italianas
Kacerik vuelve a estirar la goma desde la línea de tres (17-22)
Tri tri tri de Mo Mo Mo
Joiner se la juega de tres y acierta con su elección (17-19)
+5 para el GEAS
Scott quiere poner tierra de por medio y anota dos acciones consecutivas (14-19)
Segundo acto en Ferrol
Primera posesión ferrolana y el tiro de Lay lo escupe el aro
Por delante las italianas
El tiro de Jodie hace que el GEAS se ponga por delante por segunda vez desde que comenzó el partido e inicie el segundo cuarto 14-15
Sequía en A Malata
Últimos segundos sin acierto ni para Baxi ni para GEAS
Demasiado cerca
El GEAS sigue enganchado gracias al acierto de Scott y los tiros libres, los últimos de Moore
2+1 para Scott
Un robo italiano termina con las visitantes acercándose en el marcador (12-8)
Mo Mo Moira!!
Moira Joiner anima a sus compañeras tras dos acertadas jugadas. La primera tras revolverse bajo aro y la segunda casi desde la linea de triple (10-5)
Tira y afloja
Roumy acerca a las suyas Attura anota uno de los dos tiros libres por falta de Sotolova para colocar el 6-5
A pares
Sotolova y Rodríguez aumentan la ventaja
Dos y falta
Daniels iguala y Joiner hace su primer personal
El GEAS abre
Abre el marcador el Geas (0-2)
¡Cámaras y acción en Ferrol!
Comienzan los 40 últimos mintuos de esta eliminatoria
60 segundos
Un minuto para que el Baxi dé el último paso hacia la siguiente ronda de playoff
Fundido a negro en A Malata
Luces fuera en A Malata, llega el momento, entran en pista las inquebrantables ferrolanas entre aplausos de su afición
El batallón italiano
Cinzia Zanotti opta por: Tinara Moore, Madison Scott, Sara Roumy, Beatrice Attura y Jodie
Las cinco fantásticas
El Baxi ya tiene nuevo quinteto de gala para esta noche de fiesta: Clementine Samson, Karolina Sotolova, Dalayah Daniels, Moira Joiner y Elena Rodríguez. Esas son las elegidas para iniciar la batalla
Tocadas... nunca hundidas
La belga sufrió esta semana un proceso vírico y la irlandesa sigue con molestias en el pie
Ine Joris no calienta
El Baxi calienta con la ausencia de Ine Joris y con Claire Melia realizando ejercicios separada de sus compañeras al inicio y ahora ya con el grupo en pista
Liga con tropezón
El conjunto entrenado por López viene de caer en su visita al Global Jairis murciano. Un partido en el que las ferrolanas no pudieron frenar el ataque anfitrión
¡Dentro el ejercito ferrolano!
¡Entra el Baxi a A Malata! ¡Entra el Baxi a su fortín! Siempre acompañadas por la banda sonora de Leiva
Preparación
Entran las italianas a calentar a una pista de A Malata que se va llenando cada vez más
Ventaja sin confianza
El conjunto del ingeniero Lino López llega a este choque de vuelta en casa con una ventaja de 19 puntos, cimentada en una espectacular último cuarto en el duelo en tierras italianas
Cuenta atrás
Falta media hora para que el Baxi Ferrol comience una nueva conquista en la chistera de A Malata ante el conjunto milanés
¡Bienvenid@s !
¡Bienvenid@a tod@s a una nueva y lluviosa tarde noche de baloncesto europeo en A Malata!