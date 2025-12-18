Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Las jugadoras han hecho un trabajo increíble en la eliminatoria"

El técnico reconoció que el "colchón de puntos nos hizo estar más tranquilas cuando se pusieron arriba"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
18/12/2025 22:58
A Malata Eurocup women Baxi Ferrol contra GEAS Milán
López, celebrando con las suyas el triunfo y el pase
Daniel Alexandre
Las tablas del Baxi y el manejo de su renta de 19 puntos fueron dos de las claves para que el conjunto de Lino López consiguiese una nueva victoria, ahora en casa, ante el GEAS italiano como el pase a la segunda ronda de los playoff continentales. 

El equipo siguió trabajando, con la misma idea del partido, buscando dónde creíamos que teníamos las ventajas y no fue un encuentro fácil”, señalaba el preparador tras el duelo de la noche del jueves. Un choque en el que los cambios defensivos del grupo visitante impidieron a las ferrolanas encontrar la ventaja “o no éramos capaces de leer a tiempo y acabamos tirando un mal tiro, precipitadas y alguna pérdida”, señalaba el técnico.

Y es que si el Baxi tenía que jugar gestionando esa renta del duelo de ida, las italianas tenían que darle la vuelta a ese marcador. “El colchón de puntos sí que nos hizo estar más tranquilas en los momentos en los que se pusieron por arriba. Seguir trabajando como lo teníamos que hacer en defensa”, analizaba el entrenador, “pero es evidente que es un equipo con jugadoras de talento físico y que tienes que estar a un buen nivel”.

Blanca Millán trata de anotar ante dos defensoras italianas

La unión del Baxi Ferrol tumba al GEAS (66-60)

Más información

Fue un partido duro, como ya lo esperaba el conjunto ferrolano, sabedor de que su mayor acierto en la pista italiana “si no lo hubiésemos tenido en esos últimos cuatro o cinco minutos, de ser capaces de romper el partido, este es lo que nos íbamos a encontrar. Y sería una eliminatoria superigualada”.

Esfuerzo extra

López quiso agradecer a las suyas el duro trabajo realizado “porque han hecho una eliminatoria increíble, en todos los niveles, físico, de concentración, trabajo y de equipo”, añadía el entrenador. Y, además, por la inesperada baja de Ine Joris por un proceso vírico. “Hasta hoy no había podido comer casi nada”, explicaba el técnico. Una ausencia suplida con el buen trabajo de sus compañeras, ese extra en la rotación, con “Elena que ha tenido que jugar más minutos y hacer un trabajo y un esfuerzo doble, que lo ha hecho”, añadía.

Y si la canaria tuvo ese más, también lo tuvo Joiner defendiendo a la siempre complicada Scott, al igual que una Karla y una Alba que hicieron un gran trabajo. “No hemos tenido minutos de desconexión o relajación. Ellas, por su calidad, se pusieron por encima en el marcador, pero el equipo siguió creyendo y trabajando”, señalaba un López al que ahora le tocará hacer su magia ante un viejo conocido como es el Perfumerías Avenida para hacerlo "desaparecer" del trofeo continental.

