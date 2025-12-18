La unión del Baxi Ferrol tumba al GEAS (66-60)

Blanca Millán trata de anotar ante dos defensoras italianas Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol vuelve a la senda de la victoria gracias a una actuación coral, tanto en ataque como en defensa para superar a un GEAS San Giovanni, que lo intentó hasta el final (66-60).

A pesar de la cómoda ventaja de 19 puntos que arrastraba del encuentro de ida, estaba claro que no iba a ser un duelo fácil para el Uni. Así lo había avisado Lino López y se pudo ver en la primera acción del partido. Un buen ataque en estático del cuadro milanés ante una defensa en zona ferrolana que acabó con una canasta fácil de Beatrice Attura abrió el partido. Pero esa buena acción tuvo su réplica en el otro lado, con Dalayah Daniels aportando los puntos y liderando el cambio defensivo. La pívot americana dio un paso adelante y robó tres balones seguidos que se encargaron de castigar Karolina Sotolova y Elena Rodríguez para deleite de A Malata (6-2).

Pero el GEAS no se iba a rendir tan fácil. Logró apretar el partido desde la personal tras detectar nuevos problemas en la defensa local. Por suerte para el Baxi apareció Moira Joiner, con cuatro puntos seguidos y una asistencia, para estirar la renta hasta el +7 (12-5). Sin embargo, cuanto todo parecía ir rodando, algo cambió. El conjunto italiano modificó todo lo que había hecho hasta entonces. Mordió en defensa y en ataque fue mucho más agresivo. Todo ello impulsado por una Attura, que se echó el equipo a la espalda. Logró un 2+1, regaló otro y dio una nueva asistencia para colocar a su equipo uno arriba al final de un primer cuarto con dos partes diferenciadas (14-15).

Con el cambio de acto, la cosa no mejoró. El parcial abierto de 2-10 continuó agrandándose. En ese momento, volvió a emerger Joiner para, con un triple, tratar de paliar la avalancha, pero de nada sirvió porque el cuadro milanés estaba desatado en ataque. Daba igual que lanzase Valeria Trucco, Martina Kacerik o Sara Roumy, el resultado era el mismo: canasta. De esta manera se llegó a la máxima del encuentro (17-27).

En ese momento, algo hizo ‘click’ en el Baxi. Despertó de su letargo. Recordó que jugaba en casa y ante su gente. Y así lo hizo saber la dupla Joiner-Daniels, con cinco tantos seguidos. Eso no gustó nada a Cinzia Zanotti, que rápidamente paró el choque. Y su acción tuvo su efecto instantáneo con un triple de Attura, pero fue poco duradero porque así lo dijo Blanca Millán. La santiaguesa, algo desacertada en el inicio del partido, se enchufó de la mejor manera.

Aportó cinco puntos seguidos para abrir un parcial de 9-0, que se encargaron de alimentar Sotolova y Joiner (31-30). El Baxi volvía a mandar en el partido y eso sentó muy mal a la técnica rival, que volvió a solicitar un tiempo muerto. Esta vez, su bronca no funcionó. Es más, tuvo el efecto contrario porque la sancionaron con una técnica que propició que su equipo se marchase cuatro abajo tras los primeros veinte minutos de juego (34-32).

Tras el descanso, el GEAS salió con los ánimos renovados, sobre todo gracias a Madison Scott y Tinara Moore, que, en un abrir y cerrar de ojos, volvieron a poner a su equipo por delante. Pero, al contrario que había pasado antes, el Uni no se achantó y respondió de manera más contundente, con un 2+1 de Lay y un triplazo de Moira (40-37).

Acción y reacción

Sin embargo, esa daga de la ‘22’ del Uni no sirvió de mucho porque tuvo su réplica en el otro lado con Roumy de protagonistas. En ese instante, la locura se instaló en A Malata y ahí reinó Sotolova con dos aciertos desde el 6,75, que trató de contrarrestar una Scott muy diferente (47-44). Pero la cosa no acabó ahí, porque la checa, con ayuda de Blanca Millán lo siguieron intentando desde la larga distancia, pero esta vez sin mucha puntería, o eso pareció cuando la santiaguesa clavó un bombazo al final de una posesión. Eso pareció que podía hacer mucho daño al conjunto italiano, pero nada más lejos de la realidad, ya que con otra buena acción de Scott se fue sólo dos abajo al último cuarto (50-48).

Todo estaba en un puño en este duelo, pero la diferencia en el global era de un cómodo +21, algo que dio tranquilidad a la parroquia ferrolana. Quizá ese exceso de confianza o la inercia positiva y la garra del GEAS volvieron a condicionar el inicio de este acto, porque acumularon un parcial de 0-4, que les daba algo más de esperanza (50-52). Pero, nuevamente, el Uni dijo que no había lugar para tal cosa. De ello se encargaron Claire Melia, que jugó tocada, pero dio una nueva muestra de su talento, y Karla Erjavec y Alba Sánchez-Ramos. Las tres anotaron ocho puntos seguidos para cabreo de una Cinzia Zanotti que paró el encuentro.

En esta pausa técnica, al contrario que antes, animó a sus pupilas y les pidió un último esfuerzo. No se querían despedir tan pronto de la Eurocup. No obstante, no todas salieron con la misma energía. La única que lo siguió intentando fue una Scott que seguía engrosando su cuenta anotadora. Pero fue insuficiente porque el Uni había entrado en erupción. Todas lanzaban y anotaban. Daba igual que fuese con una rival encima o sobre la bocina los tiros acababan dentro, lo que no sólo permitieron sellar una nueva victoria europea sino el pase a la siguiente eliminatoria (66-60).