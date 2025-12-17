Diecinueve puntos y cinco claves para que el Baxi Ferrol supere al GEAS italiano

Millán, en el encuentro ante la formación italiana Cedida

Cambia el escenario pero no la filosofía. Esa que hace poco más de una semana la permitió al Baxi Ferrol darle la vuelta un primer duelo de playoff dirimido en tierras italianas ante un GEAS que, como bien señaló el técnico Lino López, también podía haberse llevado el triunfo por lo igualado del partido. El conjunto de la ciudad naval no sólo le dio la vuelta a la tortilla, sino que aumentó su grosor hasta llegar a los 19 puntos de renta con los que el jueves se planta en casa para dar sellar su pase a la siguiente ronda de la Eurocup –20.15 horas, A Malata–.

Un billete, como bien señala siempre el ingeniero López, consta más que de dos partes, de una conformada por 80 minutos. Ferrolanas e italianas vuelven esta tarde a la pista tras, en este caso, un descanso más largo del habitual y, toda vez que ambas formaciones ya sabe cómo respiran después de reconocerse en el choque de ida.

Un virtual segundo tiempo de esta eliminatoria al que las de Lino López llegan con la citada renta, recordando que “sólo” necesitaron de seis minutos para sumarla, por lo que todo puede suceder en A Malata y el exceso de confianza no tiene sitio ni en la pista ni en la grada ferrolana, siendo este uno de los aspectos que puede resultar clave en el desarrollo de este duelo.

1. ¿Habrá una nueva versión del GEAS?

Los 19 puntos de renta con los que llega el Baxi a este choque son una de las bazas a jugar por las locales, si bien el preparador no cree que el GEAS vaya a modificar en exceso su juego en su pelea por cambiar el sino de la eliminatoria. “Ellas tienen una filosofía de juego muy marcada y tenemos que ser conscientes de que el partido son 80 minutos”, señala, “a falta de seis minutos allí ganábamos de seis. Tener una diferencia fuera de casa de 19 es importante, pero el marcador no refleja lo que fue el partido”.

López recuerda el acierto de las suyas, entre otros aspectos, en esa recta final en el PalaAllende y, por contra, la pérdida de un equipo italiano que viene de “ganarle al Campobasso, un equipo top terceros en la Liga Italiana, de cinco puntos, después de perder contra nosotras tres días antes. Tenemos que estar muy centradas en el trabajo que tenemos que hacer”, subrayaba el entrenador.

2. Bajas y rotaciones: terreno conocido

El Baxi llegará condicionado por la condición de “tocadas” de Ine Joris y Claire Melia, si bien el conjunto ferrolano ya sabe lo que es gestionar, y de manera exitosa, estas situaciones en el seno de su plantilla. “Ine está con un proceso vírico y Claire sigue con esos problemas en el pie. Están entre algodones, haciendo pocas sesiones y más que nada intentando llegar para el partido para ayudar al equipo”, relataba el entrenador pocas horas antes de este segundo enfrentamiento.

Unos condicionantes sobre los que si bien López tiene un lógico plan B, las vueltas son las justas sobre una mayor presencia, por ejemplo, de Silvia Millán. “No pienso mucho en eso. Eso es dependiendo de las circunstancias de las jugadoras, del partido, de las rotaciones... No pienso que vaya a jugar más Silvia u otra jugadora”, relata, “se irá viendo sobre la marcha, porque no sabemos si vamos a poder contar con ella. Lo mismo pasa con Claire”.

Unos condicionantes sobre los que ya ha trabajado el Baxi en otros duelos y con los que el resto de la plantilla ha dado un paso al frente. “Las jugadoras que están siempre intentan dar el máximo y cuando falta una compañera, como ya nos ha pasado al principio de temporada, intentar dar el máximo y minimizar esa falta”.

3. Los peligros invisibles

El conjunto de la ciudad naval parte en franquía para encarrilar su pase a una segunda fase en la que su próximo rival podría ser otro de los equipos españoles, un viejo conocido como es el Perfumerías Avenida. López no mira más allá, sin embargo, del duelo del jueves escapando de una confianza de doble filo en un choque con muchos peligros dentro de una aparente comodidad.

“El peligro es no ser constante los 40 minutos, que no estés concentrado y trabajando ese tiempo, sabiendo de la importancia de cada acción”, señala el técnico, recordando los numerosos casos de eliminatorias levantadas por los motivos anteriormente citados –”exceso de confianza o no estar a lo que tienes que estar”– y “espero que no pase”, sentencia. Y es que, como bien incidía de nuevo el preparador, la igualdad, hasta esa recta final, fue la tónica de esta primera pelea de playoff, luchando contra un rival “contra desde que el principio eres muy superior en muchos aspectos del juego y marchas de 20. No ha sido así y seguro que no será así en el partido de vuelta”, asevera.

4. ¡Defensa!

El trabajo defensivo volverá a ser, sin duda, puntal para seguir poniendo peldaños en esta nueva escalera ferrolana hacia el cielo de otra final. Una tarea que “sufrirán” de manera especial, por lo visto en la ida, nombres como Scott –máxima anotadora de su equipo y del duelo, con 19 puntos– o Moore. “Allí estuvo muy acertada –por Scott–. Es una jugadora que es muy difícil de defender individualmente y creo que lo hicimos bastante bien, aunque sí es cierto que anotó”, subrayó López, resaltando otros nombres italianos como el de la citada Moore.

“Se cargó pronto de faltas y lo defendimos bien. Si ves, en todos los partidos es un foco de anotación y de generación de juego importante”, añadía un técnico que amplia el foco “a la defensa global del equipo” italiano.

5. A Malata, la chistera ferrolana

El pabellón de A Malata, esa chistera en la que el Baxi hace sus trucos se presenta como otra de las claves para seguir avanzando en esta Eurocup. “La afición apoya siempre. Lo hemos visto en malos momentos, cuando el equipo no está bien, cuando está perdiendo”, señala un técnico que, además, afronta un calendario muy local en sus próximos compromisos –tres de sus próximos cuatro duelos serán en casa–.

“Las jugadoras notan ese aliento de la afición, en las malas y en las buenas. Es una tranquilidad y una alegría poder disfrutar de ver el pabellón con ese ambiente y ojalá el jueves podamos darles una alegría y que disfruten como el equipo lo ha estado haciendo”, señala el entrenador Lino López.