El Baxi Ferrol tira de autocrítica

Aina Ayuso desarboló la defensa del Baxi FEB

No hay mejor forma para crecer que recibir duros golpes y tener autocrítica para saber lo que hiciste mal y así poder avanzar y ser mejor. Lino López lo sabe muy bien. Después de la derrota ante el Hozono Global Jairis (81-62), en un partido en el que la falta de puntería y el poderío ofensivo de su rival fue muy notorio, el técnico habló sin pelos en la lengua y reconoció que sus jugadoras no habían estado bien defensivamente desde el principio.

“Sin duda han sido muy superiores durante prácticamente todo el partido. Desde el principio, ya en el primer cuarto nos anotan 25 puntos, no estamos sólidas defensivamente. Necesitamos estar más duras, más intensas y más concentradas durante los 40 minutos y no lo hemos sido”, comentó nada más acabar el choque. Esos 25 tantos encajados en el primer acto chocaron mucho, y es que el Uni había comenzado el duelo como un tiro. Estuvo mandando en el marcador hasta que llegó el ecuador del acto. Sin embargo, en ese momento, el Jairis, gracias al liderazgo de Aina Ayuso –fue incluida en el mejor quinteto de la jornada tras conseguir 21 créditos de valoración– aprovechó esa debilidad defensiva y el poco acierto que empezó a tener el conjunto ferrolano para remontar en un abrir y cerrar de ojos.

Con todo, esa capacidad de reacción no fue algo que cogió por sorpresa a López, que ya había avisado en la previa del enorme potencial de la plantilla murciana, con dos jugadoras por puesto, y que volvió a recordar tras el partido. “Sabemos que es un equipo con jugadoras con muchísimo talento, con mucha capacidad para anotar, que tienes que condicionarlas desde el principio, intentar minimizar sus muchas virtudes. Y como digo, pues no hemos sido capaces de estar en partido”.

Realmente fue una pena ese resultado, no tanto por la importancia en la clasificación –continúan en el noveno puesto y con opciones de ir a la Copa de la Reina–, sino porque sus pupilas no demostraron esa fortaleza defensiva que habían recuperado en los últimos choques y que tan buen resultado les dio. “Sabíamos que para competir contra Jairis Murcia necesitas estar a ese nivel defensivo. Y bueno, no podemos depender del acierto y defender cuando tienes acierto, sino intentar estar muy concentradas y todas las jugadoras al máximo para poder competir. Sabemos la dureza que hay en esta liga, nos enfrentábamos a un equipo de ese nivel y no hemos sido capaces de competir contra ellas”, finalizó un Lino López que no va a dejar de trabajar, al igual que sus jugadoras.

Todas saben que esta derrota fue solo un traspié del que se repondrán muy pronto. De hecho, ya están trabajando para mejorar en esa faceta y lo quieren demostrar esta misma semana. Primero contra el Geas San Giovanni en la Eurocup y ante el que van a defender la renta de 19 puntos que consiguieron en la ida, como el domingo ante su némesis, un Perfumerías Avenida que ocupa la cuarta posición en la Liga Femenina Endesa.

Además, curiosamente, puede ser su próximo rival en la siguiente ronda europea, si las salmantinas hacen valer su renta de tres puntos contra el Emulas Konut SK. Sin duda, esos dos encuentros serán muy importantes, pero si alguien puede sobreponerse en tiempo récord y superar esos dos escollos es el Baxi porque, como demostró otras ocasiones, nunca hay que dudar de él ni del espíritu competitivo de sus jugadoras.