El Baxi Ferrol sucumbe ante el poderío ofensivo del Jairis (81-62)

Kaleena Lewis anotó dos triples claves que hundieron al Baxi FEB

El Baxi Ferrol cayó en tierras murcianas ante un Hozono Global Jairis que mostró todo su potencial ofensivo para hacerse con una gran victoria que le acerca a la Copa de la Reina (81-62).

Desde antes de comenzar este duelo de gallitos, se sabía que no iba a ser un partido fácil para ninguna de las dos formaciones. Ambas destacaban por sus buenos ataques y sus férreas defensas. Sin embargo, esos conceptos duraron muy poco, el tiempo que Moira Joiner tardó en anotar el primer triple del partido.

A esta acción, le siguió una rápida penetración de Aina Ayuso, que detectó que en la zona podía hacer mucho daño. El Uni, por su parte, no ajustó, pues en ataque seguía anotando con cierta facilidad y con distintas jugadoras. Daba igual que fuese Ine Joris desde el 6,75 o Dalayah Daniels debajo del aro, la cosa funcionaba muy bien en la ofensiva ferrolana (6-10).

Con todo, en defensa no estaban tan duras como había pedido Lino López que estuviesen y eso lo pagaron caro. Lideradas por Matilda Ehk y Lou López-Sénéchal, el Jairis tomó la medida del partido con un parcial de 14-2, en el que se comieron al Baxi en los dos lados de la pista (20-12). El técnico ferrolano cambió a su quinteto para renovar energías.

Eso le funcionó porque Claire Melia y Karolina Sotolova taparon esa hemorragia anotadora y apretaron el luminoso (20-16). En ese instante comenzó un ‘minipartido’, con ambos equipos anotando, algo que no beneficia a las ferrolanas que se marcharon al final del primer acto cuatro abajo (25-21).

Escasez anotadora

En el cambio de cuarto, todo parecía que iba a continuar igual, pero nada más lejos de la realidad. La anotación se cortó casi de raíz. Ningún equipo, a pesar de contar con jugadoras de talento como Àngela Mataix y Karolina Sotolova dirigiendo las operaciones, no encontraron el camino del aro con tanta claridad.

De hecho, cuando se llegó al ecuador, sólo se habían anotado cuatro puntos, dos de Alba Prieto y otros dos de Solotova. Ante esta escaseza productiva, Bernat Canut paró el encuentro y reorganizó su ataque. No le pudo salir mejor porque López-Sénéchal anotó cinco tantos seguidos, lo que obligó a Lino a solicitar un tiempo muerto (32-23).

Tras él, sus jugadoras recuperaron la alegría en ataque, al menos Daniels, que anotó seis puntos casi seguidos. Sin embargo, sus compañeras seguían negadas de cara al aro, daba igual que fuesen tiros liberados o penetraciones solas debajo del aro. El balón no quería entrar.

Además, a eso se le sumó un pequeño bajón atrás, lo que provocó que la renta creciese poco a poco hasta quedarse en los diez puntos al finalizar el segundo cuarto, después de dos tiros libres de una Aina Ayuso que se había hecho con el control del choque (39-29).

Tras el descanso

Por suerte, todavía quedaba mucho partido por jugarse y la diferencia no era tan grande. Pero la cosa no mejoró tras el paso por los vestuarios. En parte, por ese show de Ayuso y en parte porque Matilda Ehk seguía anotando de todos los colores.

Sólo Moira Joiner trató de contrarrestar esa situación, pero no pudo, ya que la puntería también le había abandonado en el peor momento. Eso provocó que la desventaja creciese hasta los 18 puntos, lo que obligó a Lino a pedir un tiempo muerto y ajustar tanto en defensa como en ataque para volver a ese equipo intenso (49-31).

Ese toque de atención funcionó, ya que las suyas comenzaron a jugar mejor. Mucho mejor. Movieron bien el balón y castigaron cada paso en falso de su rival. De ello se encargaron Claire Melia, con dos triples, y Samson con un grandísimo 2+1. Eso no gustó nada a Bernat Canut, que rápidamente paró el choque antes de que el Uni se acercase más en el marcador (51-42).

Y no le pudo venir mejor a su equipo. Se tranquilizaron y volvieron a estirar su renta con dos triplazos seguidos de su nueva incorporación, Kaleena Lewis. Esas dos acciones hicieron mucho daño al Uni, que se marchó con catorce puntos de desventaja al último cuarto del partido (59-45).

Hasta el final

La cosa no mejoró en los últimos diez minutos. No por falta de actitud o puntería, sino por la aparición de la inédita Aaronette Vonleh, que con cuatro puntos seguidos, hundió un poco más a su rival (63-45). Aun así, el Uni, fiel a su espíritu indómito, siguió luchando y pareció revivir con un 2+1 de Joiner, pero nada más lejos de la realidad porque Massey tomó la iniciativa para prácticamente sellar la victoria a falta de cinco minutos para el final (69-50).

A pesar de esa renta, el Jairis no dejó de apretar ante un Baxi Ferrol que no era capaz de contener sus ataques. Lo intentó por todos los medios, pero fue imposible para la explosión anotadora murciana. Finalmente, aunque luchó hasta el final, no logró maquillar el resultado (81-62).