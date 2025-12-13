Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Encuentro de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis

Tanto el conjunto ferrolano como el murciano están en la pelea por meterse en la Copa de la Reina

Iago Couce
Iago Couce
13/12/2025 17:48
Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista
Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista
Daniel Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Baxi Ferrol tiene por delante un nuevo reto. Después de acumular tres victorias seguidas, dos en la Liga Femenina Endesa y otra en la Eurocup, ahora viaja hasta Murcia para medirse a una de las mejores plantillas de la competición, la del Hozono Global Jairis que, como ellas, está teniendo un inicio irregular (12.00 horas, en el Fausto Vicent)

El conjunto dirigido por Lino López se presenta en este encuentro con “mucha confianza para afrontar un partido muy complicado ante un rival muy completo, que está llamado a estar en la parte alta de la clasificación y que tiene mucha capacidad para anotar tanto en el interior como en el exterior”, apuntó el técnico ferrolano. Y es que el cuadro murciano cuenta con jugadoras de la talla de Aina Ayuso, la exuniversitaria Àngela Mataix, Lou López-Sénéchal o Massey, que marcan las diferencias cada vez que tocan la bola. Por ello, López reclama a sus pupilas que “trabajen mucho defensivamente para minimizar sus muchas virtudes y competir como sabemos”. 

Con todo, las de Bernat Canut no están atravesando una buena racha, ya que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, Lino no le da mucha importancia “porque esta es una liga muy competida, con resultados sorprendentes que hacen que no se sepa quién va a pelear por el descenso, porque ganas dos partidos y estas arriba y pierdes dos y te metes en problemas”, dijo. Por ello, espera que todas sus jugadoras, sean conscientes de la importancia de este encuentro en tierras murcianas y saquen su mejor versión, aquella que han mostrado en las últimas fechas. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El Valdetires no pudo terminar su último partido en casa por culpa de la condensación

El Valdetires Ferrol afronta un reto enorme en una de las pistas más complicadas
Redacción
Imagen de archivo de una pasada edición del memorial

El Memorial Adolfo Ros junta a casi 850 atletas
Redacción
Pablo López, durante el duelo de esta tarde

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Hay que seguir con esta dinámica y en playoff, como estamos desde la primera jornada"
Miriam Tembrás
Concello de Cariño

El PSOE de Cariño plantea al ejecutivo propuestas para los fondos POS+ de 2026
Redacción