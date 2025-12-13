Encuentro de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis

Las molestias de Claire Melia harán que Dalayah Daniels tenga que estar muchos minutos en pista Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol tiene por delante un nuevo reto. Después de acumular tres victorias seguidas, dos en la Liga Femenina Endesa y otra en la Eurocup, ahora viaja hasta Murcia para medirse a una de las mejores plantillas de la competición, la del Hozono Global Jairis que, como ellas, está teniendo un inicio irregular (12.00 horas, en el Fausto Vicent).

El conjunto dirigido por Lino López se presenta en este encuentro con “mucha confianza para afrontar un partido muy complicado ante un rival muy completo, que está llamado a estar en la parte alta de la clasificación y que tiene mucha capacidad para anotar tanto en el interior como en el exterior”, apuntó el técnico ferrolano. Y es que el cuadro murciano cuenta con jugadoras de la talla de Aina Ayuso, la exuniversitaria Àngela Mataix, Lou López-Sénéchal o Massey, que marcan las diferencias cada vez que tocan la bola. Por ello, López reclama a sus pupilas que “trabajen mucho defensivamente para minimizar sus muchas virtudes y competir como sabemos”.

Con todo, las de Bernat Canut no están atravesando una buena racha, ya que han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, Lino no le da mucha importancia “porque esta es una liga muy competida, con resultados sorprendentes que hacen que no se sepa quién va a pelear por el descenso, porque ganas dos partidos y estas arriba y pierdes dos y te metes en problemas”, dijo. Por ello, espera que todas sus jugadoras, sean conscientes de la importancia de este encuentro en tierras murcianas y saquen su mejor versión, aquella que han mostrado en las últimas fechas.