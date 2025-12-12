Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol amplía su magia a la campaña de abonados

El club de la ciudad naval, que ya cuenta con 2.364 socios, quiere aumentar su familia para una importante segunda parte liguera

Miriam Tembrás
12/12/2025 05:45
A Malata quiere presentar un aspecto todavía más impresionante
Daniel Alexandre
El Baxi Ferrol quiere seguir compartiendo su magia, esa que reparte tanto en casa como fuera, en Liga Femenina y en Eurocup, y para ello la entidad de A Malata abre en la jornada del viernes su campaña para abonarse a una segunda parte de la campaña que promete ser igual o más emocionante que la primera. 

Con un total de 2.364 nombres en su lista de familia azul y rosa, el club de la ciudad naval quiere ampliar esta cifra y para ello no sólo incluye los encuentros de la segunda vuelta de la competición doméstica, también los dos últimos de esta primera parte de la competición. Esos que el conjunto de Lino López disputará en el pabellón de A Malata el próximo domingo día 28 a las 13.00 horas ante el Durán Maquinaria Ensino y el primero del año ante el Joventut el día 4 a las seis de la tarde.

Además de estos importantes choques, visitarán la pista ferrolana Movistar Estudiantes, Hozono Global Jairis, Cadì La Seu, Spar Gran Canaria, Perfumerías Avenida, Spar Girona, Casademont Zaragoza y cerrarán la liga en casa las de López ante el Leganés.

La entidad de A Malata ofrece así el abono familiar a 110 euros, familiar clube a 80 y el individual –mayores de 25 años– por 60 euros. Los asientos juvenil –entre 18 y 25 años– y de niños –de 5 a 17 años– tendrán un coste de 25 y 15 euros, respectivamente. Unos abonos que serán válidos para la Liga Femenina Endesa y que se podrán tramitar sólo de manera online a través de la página web de la entidad ferrolana. El Baxi Ferrol quiere seguir reforzando su “Xogamos por vós” con un vosotros mucho más grande y que haga de A Malata un escenario todavía más mágico.

