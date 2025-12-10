Aperitivo para el Baxi Ferrol ante el GEAS en tierras milanesas (62-81)

Blanca Millán, en la pista italiana Cedida

Tardó el Baxi el entrar en pista en la cancha del GEAS, a pesar de la búsqueda heroica de las de Lino López por estrenar un marcador que no abriría hasta casi pasados los tres minutos, con tiros libres de una Moira Joiner que formó, para disipar dudas, en el cinco inicial. La estadounidense colocó el 4-2, pero esto le sirvió sólo de aperitivo, sirviendo el plato principal de este inicio con un triple a continuación (4-5). Un sube y baja en el marcador con el que se llegó a la mitad de este cuarto con el 9-11, con Scott y Attura haciéndose con el cartel de referencias ofensivas de las italianas.

El Baxi lo seguía intentando con un juego exterior que, al igual que hace unos días ante el Gernika, tardaba en calentar. Y si no era de tres, a por las de dos. Así lo hizo Alba Sánchez-Ramos que cerró el primer parcial (18-16) y abrió el segundo con un casi triple. Sí que lo fue el espectacular lanzamiento de Samson para poner por segunda vez al Baxi por delante (20-21).

La francesa fue la encargada de conseguir en estos minutos el despegue ferrolano, con una nueva canasta casi desde el suelo y forzando la falta para hacer el 20-24 y con Joris desatando una locura ferrolana que también estaba presente en el pabellón milanés, con bandera ajedrezada incluida. El 20-27 obligó a la preparadora italiana a solicitar un tiempo muerto que no frenó la racha en la que estaban inmersas las de López.

Llegó el Baxi a los diez de renta con triple de Erjavec (24-34), mientras que al otro lado de la pista era Scott la que ejercía de enganche de las suyas. López puso en pista a Melia y Lay y mantuvo esta decena de distancia hasta que llegó Moore. Un triple y una asistencia de esta a Roumy para que asimismo anotase de tres desbarataron momentáneamente el trabajo de las ferrolanas (34-38), con el técnico visitante solicitando sus dos tiempos muertos de manera consecutiva para intentar irse al descanso con más aire y las italianas con menos. No se movió el marcador, a pesar del intento de triple de Joris.

Tempestad en Milán

Sí que le entró a Millán para comenzar el tercer parcial, con Erjavec y Moira realizando un duro parcial de 0-7 para las ferrolanas, con el GEAS anotando su primer tiro más de tres minutos después, con, como no podía ser de otra manera, Scott, uniéndose Moore (38-45).

No arrancaba el Geas y tampoco dejaba arrancar al Baxi, que llegó a contar con una máxima renta de once puntos. Si bien las de López se mantenían por delante, la goma se encogía y se estiraba, entrando en el último minuto con una renta de ocho puntos y con Melia sumando su cuarta falta. Los triples de Roumy y Attura mantenían al grupo italiano, mientras que Alba Sánchez-Ramos cerraba este cuarto para mantener una distancia todavía de respiro (53-60).

Scott y Attura hicieron sudar durante unos minutos al Baxi colocándose a dos (58-60), pero sintió el Baxi el aguijón italiano cerca y saltó. Saltó hacia la victoria con Lay, Moira y Elena haciendo de todo para abrir una nueva brecha, de +13.

Moira llevó a las suyas en volandas con un nuevo triple y con Erjavec redondeando el aperitivo de este parcial hasta los +20, con el 58-78. La magia ferrolana viajó en la maleta de un Baxi Ferrol que todavía no había dicho la última palabra, con Millán cerrando el duelo con otro acertado tiro de tres dejando el 62-81 y con el conjunto ferrolano cocinando en la pista italiana el primer plato de su menú hacia segunda ronda.