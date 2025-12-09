El arsenal del Baxi Ferrol, cargado para la primera batalla en Italia

Sotolova y Melia, en el último choque de la fase de grupos en A Malata Emilio Cortizas

Los, se esperan, primeros 80 en el camino del Baxi Ferrol hacia una histórica segunda final en la Eurocup comienzan el miércoles. Una cuenta atrás, o hacia delante, según se mire, con la pista italiana de PalaAllende –18.00 horas– como escenario del playoff que las de Lino López tienen que superar en primera instancia ante la formación ahora anfitriona del GEAS.

En la ciudad de Cinisello Bálsamo se llevará a cabo este combate inicial de 40 minutos, en una eliminatoria que, como ya apuntaba el ingeniero López la pasada campaña “son de 80 minutos. Hay que trabajar cada posesión, cada jugada, el máximo de concentración y no pensar en dónde se va a decidir”, apuntaba el técnico, al disputarse el segundo duelo de esta ronda de playoff, precisamente, en A Malata.

Un fortín ferrolano que será sede de este segundo duelo, un aspecto que para López no tiene porqué dar más tranquilidad a su formación, mirando la eliminatoria como un global. “Sería un error. Cada acción es importante. No es un partido donde creas que puedes decidir dar la vuelta. El año pasado jugamos muchas eliminatorias, por suerte, tanto en la ida en casa como en la vuelta, y pienso en cada una como 80 minutos”, sentencia.

El Baxi Ferrol llega inmaculado a este primer duelo “a muerte”, con un seis de seis en su casillero de la fase de grupos, mientras que sus oponentes italianas lo hacen con la balanza cargada por igual, con tres triunfos –dos ante las rumanas del Sepsi y otro ante el KSC húngaro– y otras tantas derrotas. Tinara Moore –ex del Gernika– se presenta como referente de un equipo “muy físico, que en su juego interior con Moore, Trucco o Jodie, hacen un equipo muy potente y tienes que estar a un nivel físico muy alto”, señala López.

El preparador sabe de la calidad del rival y de su talento con “Sara Roumy, una amenaza en el juego exterior, y dos bases con mucha experiencia en la liga y en Europa como Conti y Attura, que le dan el ritmo que el equipo necesita”, apunta el técnico, de nuevo en la afortunada rueda de competición europea y doméstica.

¡Defensa!

Un regreso a la cita continental que Moira Joiner y Claire Melia harán entre algodones, tras sufrir la primera un esguince en el partido ante el Gernika y la segunda “arrastra problemas en el pie desde hace ya semanas. Hicieron tratamiento y vamos a ir viendo las próximas sesiones para ver cómo evolucionan”, subrayaba al respecto de la presencia de estas dos importantes jugadoras en un encuentro que se espera muy físico.

Frente a las citadas armas italianas que nadie dude que el arsenal ferrolano llega asimismo bien cargado. Especialmente en un aspecto defensivo siempre clave para dar el primer golpe hacia la victoria. “Esa tiene que ser una de nuestras señas de identidad. Defensivamente intentar condicionar al rival, minimizar sus virtudes, que en este caso son muchas, y sobre todo ponerse al nivel físico que exige un partido de este nivel”. Y es que, que nadie se equivoque, aquí ya están las mejores tras la criba inicial, con la malla del tamiz cada vez más apretada conforme avancen las rondas.

Si bien, el conjunto ferrolano ya ha demostrado esa “baxicidad” que le permite adaptarse a estados y formas para doblegar a sus rivales, y quiere mostrarlo ahora, porqué no, en Italia, tras el repunte de las suyas en la Liga Femenina Endesa. “La LF es muy dura, cada partido es una final. Es evidente que siempre es importante ganar y más fácil construir desde la victoria. El equipo está bien, trabajando bien y tenemos que intentar seguir en esa línea”, añadía López.

Un camino de ascensión continúa en el que, tanto en España como en Europa, tiene a Lay Daniels como la “sherpa” perfecta. La estadounidense, que viene de entrar en el quinteto ideal de la última jornada, es asimismo la local más valorada en el grupo local –18,8–, con 13,3 puntos de media y 7,3 rebotes tras la citada perfecta fase de grupos.

El Baxi cambia de piso ahora en esta Eurocup manteniendo los materiales que le han permitido construir esta victoriosa senda que, en casa partido y se espera que en muchos más, se ha visto sólida, efectiva y que todavía tiene mucho, mucho baloncesto que aguantar.