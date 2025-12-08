Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol se vuelve a ganar su lugar en el quinteto ideal

La actuación de Lay Daniels ante el Lointek Gernika Bizkaia la coloca como una de las mejores de la décima jornada 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
08/12/2025 17:27
Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika
Daniels, durante el encuentro ante el Gernika Bizkaia
Daniel Alexandre
El combate que en la tarde del domingo mantuvieron el Baxi Ferrol y el Lointek Gernika Bizkaia en la pista de A Malata se saldó con unas vencedoras, en este caso la formación de la ciudad naval y, como punta de lanza de ese trabajo, una Dalayah, Lay, Daniels que entra a formar parte del quinteto ideal de la Federación Española de la disciplina tras esta décima jornada. 

La ala-pívot norteamericana no sólo fue la más valorada en la formación local, con 24 puntos, sino de todo el partido. Su constante trabajo de pico y pala durante los casi 22 minutos que estuvo en pista le permitieron ser uno de los puntales del trabajo triunfo ferrolano, aportando catorce puntos –siendo sólo superada por Moira Joiner, con 19 y que, cabe recordar, jugó con un esguince–, recogiendo nueve rebotes –la máxima reboteadora del partido con Bessoir– y dando una asistencia –apartado en el que Erjavec y Millán aportaron cuatro cada una–.

Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika

Mucho Baxi Ferrol, mucha Moira Joiner

No es la primera vez que el Baxi entra en esta lista de las mejores de cada semana. De hecho, la primera de esta campaña fue para Claire Melia. La irlandesa fue elegida como la MVP de la Liga Endesa -siendo la primera jugadora de este país en lograrlo- de la séptima jornada por su gran actuación en el partido ante otro conjunto vasco, el IDK Euskotren. Si bien el Baxi cayó en este partido, Melia consiguió este galardón por sus 18 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, con 31 de valoración.

Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Ese es el equipo que yo quiero"

