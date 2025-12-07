Mucho Baxi Ferrol, mucha Moira Joiner

Joiner y Samson, durante del duelo ante las vascas Daniel Alexandre

La magia volvió a A Malata varias semanas después y el público ferrolano respondió al ejército de Lino López. Un duelo con el que se cumplía el primer tercio en la Liga Femenina Endesa y que llegaba tras un dulce duelo intersemanal tanto para el Baxi como para el Gernika.

Y este esfuerzo o este apretado calendario parece que se hizo notar, al menos en los minutos iniciales de la contienda en la caja mágica de la ciudad naval. A pesar del triple inicial de Joris, con asistencia de Erjavec, ferrolanas y vascas todavía no habían calentado el brazo. Y en esta sequía inicial Joiner tuvo que abandonar la pista por lesión, entrando asimismo la siempre fiable Sotolova en su lugar –Joiner se reincorporó en el segundo cuarto–.

Las de López se empecinaron en un tiro exterior que en esta ocasión no les estaba funcionando a las ferrolanas. La fortuna era que, en el lado contrario, las vascas tampoco estaban viviendo un buen momento anotador, lo que mantenía el marcador a la baja. Fueron las visitantes las que entraron más rápido en calor y su electrónico el que creció a más velocidad, fruto de este mayor acierto y de una defensa ferrolana a la que todavía no se le había endurecido el cemento. Bessoir fue la encargada de iniciar la pequeña revolución vasca con dos triples que, apoyados asimismo por una gran actuación de Jonkovic, pusieron por primera vez por delante a las suyas.

No perdió los nervios el Baxi, en el que emergió una Samson que, recién entrada a pista, colocó un triple para el 13-14 –al que respondió con rapidez Polleros– y posteriormente se cocinó una jugada que se comió ella misma bajo el aro en colaboración con Natalia Rodríguez (15-18), llegando al final de este primer cuarto.

Castedo quiso dejar claro que a las suyas sí les estaba yendo, un poco, mejor desde la línea de 6,75 y lo hizo saber en la primera jugada. El Gernika aprovechó su inercia mientras que Sotolova enganchaba a las suyas de nuevo el duelo con otro triple (18-23). La defensa ferrolana se iba ajustando, si bien hasta que llegó a su máximo esplendor, el Gernika alcanzó la mayor ventaja, de ocho puntos, en el partido (20-28). Ya con Moira en pista, quedándose todo en un susto, la norteamericana quiso recuperar el tiempo perdido y con un triple, que se sumó al acierto anterior de Rodríguez, volvió a atar en corto al Gernika (25-28). No pudo continuar con esta racha el Baxi, que cruzó, de manera más o menos exitosa, tres minutos sin ver aro. Hasta que llegó, de nuevo, ella.

Una Moira Joiner que guio a sus compañeras al oasis de la canasta (27-33). También encontró esta senda en el desierto Bessoir con otro tiro exterior, sin intimidar a una Erjavec que quería irse al descanso saboreando las aguas de, primero la igualada y, luego, la remontada. Lo hizo con un triple al que siguió un tiempo muerto para organizar López a las suyas a pocos segundos del descanso. Y lo hizo con la misma guía, una Ejavec que situó el 32-36 y a pesar de los intentos de locales y visitantes en esta recta final el marcador ya no se movió.

La revuelta

La recta final comenzó con Blanca Millán estrenando su cuenta y lo hizo para un 35-36 con el que el Baxi veía de cerca darle la vuelta al choque. Lo tuvo en sus manos Daniels, que no lo consiguió con sus tiros libres. Sí que lo hizo, otra vez más, una Moira Joiner inconmensurable tras un robo para enmarcar de la compostelana (37-36). Por primera vez desde mediado el primer cuarto, el Baxi volvía a ponerse por delante y Joiner quería más y la tuvo de tres. Sí que acertó Daniels sus tiros libres y las ferrolanas alcanzaban su máxima distancia (41-37) mediado el tercer cuarto.

La propia Daniels y Moira mantuvieron a las suyas, con Adams haciendo lo propio para las suyas. Y en este mantenerse por delante llegó la tercera falta de Joiner. Jenkovic puso. momentáneamente, el 44-46 con un nuevo triple. Fue Melia, el trébol de Irlanda, la que volvió a colocar las tablas con sendos tiros libres, mientras que el postrero intento de Samson por irse con ventaja al último cuarto no entró (46-46).

En un último parcial de infarto, Sánchez-Ramos tomó el relevo de Millán en el triple inicial, y mientas que Olaeta imitaba a la del Baxi, la propia Alba casi repetía –se quedó en dos– para el 51-51. Moira y Elena arreglaban este pequeño desaguisado, cuando la estadounidense hacía la cuarta y el Baxi pedía tiempo muerto.

Nadie en las filas ferrolanas se ponía nerviosa, y menos la mujer de hielo, una Claire Melia que bajo aro y en tiros libres acolchaba todavía más la que parecía cada vez más cercana victoria local.

Un triunfo que, en buena parte ayer, tuvo el nombre de Moira Joiner, que con un nuevo triple hacia el 62-56 para soñar. Sotolova elevó este sueño a la altura de gesta con su clásico tiro desde 6,75 y Melia le puso el lazo (67-56), cerando este gran duelo con el 71-57. No llegó el Baxi a los 80, pero el triunfo de los 70 (+1) tuvo un más que agradable sabor funky. ¡Vamos Baxi!