Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Ese es el equipo que yo quiero"

El preparador señaló la importancia de "estar unidas colectiva y defensivamente, sin depender del acierto"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
07/12/2025 21:16
Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika
López, dirigiendo a las suyas ante el Gernika Bizkaia
Daniel Alexandre
El Baxi supo leer cuando era necesario un igualado partido que, como bien señaló el preparador Lino López, “a falta de cinco minutos pudo decantarse para cualquiera”. Si bien, aumentando el acierto –que se les escapaba en la primera mitad– y manteniendo el trabajo defensivo, las ferrolanas supieron aprovechar la situación rival de bajas y de una "Jankovic que jugaba su primer partido después de la lesión. Acumulaban muchos minutos y era importante cargarlas de faltas e intentar que llegasen al final lo más cansadas posible, donde baja su acierto”, señalaba. Y así fue.

Liga femenina Baxi Ferrol contra Lointek Gernika

Mucho Baxi Ferrol, mucha Moira Joiner

El Baxi volvió a demostrar su “baxicidad”, sin depender de nadie y en esta ocasión con Lay, Alba o una Joiner que jugó con un esguince desde el principio del duelo –”le pregunté si estaba para jugar y me dijo que sí. Ahora hay que ver cómo evoluciona, porque no hay descanso”– tirando de un carro al que se subieron todas sus compañeras. 

“Lo importante es que el equipo ofensiva y defensivamente esté unido, que no dependamos del acierto. Ese es el equipo que quiero”, señalaba un López que, si no estaba preocupado con varias derrotas, no lanza ahora las campanas al aire con dos victorias. “Lo estaria si la imagen del equipo fuese mala, si las jugadoras se borrasen”. Cosa que no sucede y menos ante una A Malata con más de 1.700 personas. “Es increíble jugar con esta afición, con este pabellón”, subrayaba.

