Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Los 80, cifra a batir para Baxi Ferrol y Gernika Bizkaia

Empatados a puntos en la tabla clasificatoria, los rivales de este domingo en A Malata promedian números muy similares tanto en faceta anotadora como receptora

Redacción
06/12/2025 19:09
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Sánchez-Ramos, defiende a una de las jugadoras del MB Zagłębie Sosnowiec 
Emilio Cortizas
El Baxi Ferrol enfila el final de la que está siendo la primera semana de doble jornada en la Liga Femenina Endesa y, de momento, ha ganado el primer asalto. Ese que el pasado domingo lo llevó de Canarias a la madrileña pista del Estudiantes y en la que las de Lino López pusieron sobre la pista su carácter y juego para remontar y ganar (83-86). 

Claire Melia, en el centro, volvió a realizar un partido muy completo

Nueva muestra de resiliencia del Baxi Ferrol (83-86)

Más información

El conjunto azul y rosa regresa al escenario en el que, si cabe, mejor le salen los trucos y lo hace para poner el lazo a esta semana larga, muy larga, para las ferrolanas. Enfrente un Gernika Bizkaia –18.00 horas, A Malata– al que asimismo esta primera parada sin ser fin de semana no le ha ido mal a las de Lucas Fernández. Jugando también como visitantes, el grupo vasco doblegó al Estepona en su pista. Eso sí, en un choque algo más plácido que el vivido por las combatientes ferrolanas y que finalizó con un marcador de 70-86.

Así, en cada uno de los lados de la pista de A Malata llegan unas formaciones que cuentan con cuatro victorias y cinco derrotas en su haber, con números similares en cuanto a anotación, pero más diferentes en puntos recibidos.

Si las estadísticas aciertan este domingo, el marcador de A Malata no superaría los 80 puntos ni para locales ni para visitantes. Cifra tanto a favor como en contra, ya que Baxi y Gernika Bizkai promedian unos guarismos que, en el caso de las vascas, son prácticamente idénticos. Las de Fernández casi calcan su promedio de puntos anotados –76,33– y el de recibidos –76,22–, cifras que “abrazan” los números con los que en estos apartados cuenta el grupo ferrolano. Las de López cuentan con una media de 72,8 anotados, mientras que el otro casillero cuentan con 710 puntos en total por 686 de su rival del domingo, con una cifra que casi se acerca más a los 80, 78,8.

Un aspecto, la defensa, en el que siempre insiste mucho el ingeniero López, independientemente de la anotación a favor. “Siempre tenemos que dar nuestro máximo, ser agresivas, estar concentradas”, señala, “y a partir de ahí hay días que tienes más acierto que otros. Que no sea porque hoy metemos que defendemos mejor”. Una señal de identidad que las ferrolanas quieren volver a plasmar, ahora, en su casa.

Recogida de alimentos en A Malata

Además de la victoria en la cancha, el Baxi espera conseguir también un triunfo solidario. El duelo ante el Gernika servirá para recoger alimentos no perecederos para la Cociña Económica de Ferrol. “Ojalá todos los aficionados se vuelquen con esta campaña porque sabemos el trabajo que hace la Cociña Económica”, apuntaba el preparador López, “pido que colaboren en este acto y me enorgullece pertenecer a un club que cada semana intenta hacer una ayuda solidaria”.

