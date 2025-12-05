Canarias-Madrid-A Malata, el Baxi Ferrol para de nuevo en casa

Las ferrolanas, en el último duelo en el pabellón ferrolano Emilio Cortizas

No ha sido semana de Eurocup pero el “Baxibús” tampoco pudo aparcar en Ferrol desde el pasado miércoles 26 de noviembre. Con paradas más o menos afortunadas en Canarias y pocos días después en Madrid, el dirigible conducido por Lino López vuelve a casa, a una A Malata que espera a unas jugadoras que, si bien la pista ferrolana es su fortín, no se dejan nada en ningún otro recinto.

Las de la ciudad naval reciben el domingo al Lointek Gernika Bizkaia –18.00 horas– en un duelo que será el encargado de cerrar la décima jornada de la Liga Femenina Endesa y que supondrá el regreso a casa de las jugadoras de López tras dos exigentes encuentros. “Es un desgaste mental. Haces dos sesiones en Madrid, no descansas, no vuelves a casa y todas las jugadoras estaban deseando llegar y descansar en su cama, desconectar, porque al final es continuo”, señala el preparador de la formación ferrolana.

Si bien, la desconexión es, como viene siendo habitual, la justa y necesaria para recargar brazo de cara al visita de un conjunto vasco que, al igual que las locales, viene de romper una racha de derrotas –de dos para las de López y tres para las visitantes–.

Y si el Baxi consiguió de nuevo el deseado premio al trabajo realizado ante el Estudiantes, las vascas lo hicieron ante el Estepona. “Ese partido marca lo qué es el equipo, demuestran lo que son. Todas las jugadoras metieron diez o más puntos, todas suman. No es una jugadora en concreto que esté en un estado de forma o entre las más anotadoras”, analizaba un técnico que, destacando algún nombre de su próximo rival, mencionaba a Emily Bessoir, máxima anotadora y reboteadora nata del Gernika, así como la más valorada junto con Joy Alexis Brown.

“Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente y ofensivamente y que tienes que hacer un partido completo para parar a un conjunto, no a determinadas jugadoras que a lo mejor llevan el peso, como puede pasar en otros partidos”, señala López.

Los "muggles" de A Malata

Otro exigente duelo que llega tras una nueva heroicidad ferrolana, en esta ocasión en la distancia, levantando el encuentro ante el Estudiantes en el que el resultado sí acompañó el buen juego del Baxi. “Ante el IDK creo que también hicimos un buen partido, pero el rival fue mejor y consigue ganarte con un final en el que tuvimos opciones”, señalaba López, “lo que está claro es que cuando ganas es más fácil trabajar, te da más confianza y más seguridad, aunque el camino tenga que ser el mismo”.

Una confianza y seguridad que no se aletargan con la exigencia de un calendario que en diciembre volverá a ser apretado, con la disputa de la primera ronda de playoff ante GEAS Basket Sesto San Giovanni –primero en Italia y el 18 en A Malata–. Una “presión” que, como señala el preparador, se lleva con gusto, mucho gusto.

“Tiene que ser muy ilusionante poder disputar otro playoff. Es cierto que es cansado, que viajas, que tienes poco tiempo para descansar y trabajar, pero hay que disfrutar lo que estamos haciendo. No sirve de nada quejarse, porque si no tuvieses partidos seguramente estarías viendo en la tele cómo otros lo disfrutan”, relata el preparador, “tenemos que pensar en qué suerte tenemos de poder estar viviendo todo esto”.

Una fortuna que el domingo volverá a transformarse en magia en A Malata. “Es un apoyo muy grande. Es de los pocos pabellones en España que se vive este ambiente y todas las jugadoras están felices de sentir ese cariño de la afición y de nuestro público”, agradecía el preparador el respaldo de los “muggles” ferrolanos, que, a diferencia de los otros, estos sí que cuentan con poderes: los de llevar a su equipo en volandas en cada uno de los encuentros dirimidos en casa, tanto en Eurocup como la competición doméstica del domingo.