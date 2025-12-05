Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Canarias-Madrid-A Malata, el Baxi Ferrol para de nuevo en casa

Las de Lino López regresan el domingo a la pista local ante el Lointek Gernika Bizkaia

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
05/12/2025 14:10
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Las ferrolanas, en el último duelo en el pabellón ferrolano
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

No ha sido semana de Eurocup pero el “Baxibús” tampoco pudo aparcar en Ferrol desde el pasado miércoles 26 de noviembre. Con paradas más o menos afortunadas en Canarias y pocos días después en Madrid, el dirigible conducido por Lino López vuelve a casa, a una A Malata que espera a unas jugadoras que, si bien la pista ferrolana es su fortín, no se dejan nada en ningún otro recinto.

Las de la ciudad naval reciben el domingo al Lointek Gernika Bizkaia –18.00 horas– en un duelo que será el encargado de cerrar la décima jornada de la Liga Femenina Endesa y que supondrá el regreso a casa de las jugadoras de López tras dos exigentes encuentros. “Es un desgaste mental. Haces dos sesiones en Madrid, no descansas, no vuelves a casa y todas las jugadoras estaban deseando llegar y descansar en su cama, desconectar, porque al final es continuo”, señala el preparador de la formación ferrolana.

Si bien, la desconexión es, como viene siendo habitual, la justa y necesaria para recargar brazo de cara al visita de un conjunto vasco que, al igual que las locales, viene de romper una racha de derrotas –de dos para las de López y tres para las visitantes–.

Y si el Baxi consiguió de nuevo el deseado premio al trabajo realizado ante el Estudiantes, las vascas lo hicieron ante el Estepona. “Ese partido marca lo qué es el equipo, demuestran lo que son. Todas las jugadoras metieron diez o más puntos, todas suman. No es una jugadora en concreto que esté en un estado de forma o entre las más anotadoras”, analizaba un técnico que, destacando algún nombre de su próximo rival, mencionaba a Emily Bessoir, máxima anotadora y reboteadora nata del Gernika, así como la más valorada junto con Joy Alexis Brown.

 “Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente y ofensivamente y que tienes que hacer un partido completo para parar a un conjunto, no a determinadas jugadoras que a lo mejor llevan el peso, como puede pasar en otros partidos”, señala López.

Los "muggles" de A Malata

Otro exigente duelo que llega tras una nueva heroicidad ferrolana, en esta ocasión en la distancia, levantando el encuentro ante el Estudiantes en el que el resultado sí acompañó el buen juego del Baxi. “Ante el IDK creo que también hicimos un buen partido, pero el rival fue mejor y consigue ganarte con un final en el que tuvimos opciones”, señalaba López, “lo que está claro es que cuando ganas es más fácil trabajar, te da más confianza y más seguridad, aunque el camino tenga que ser el mismo”.

Una confianza y seguridad que no se aletargan con la exigencia de un calendario que en diciembre volverá a ser apretado, con la disputa de la primera ronda de playoff ante GEAS Basket Sesto San Giovanni –primero en Italia y el 18 en A Malata–. Una “presión” que, como señala el preparador, se lleva con gusto, mucho gusto.

Tiene que ser muy ilusionante poder disputar otro playoff. Es cierto que es cansado, que viajas, que tienes poco tiempo para descansar y trabajar, pero hay que disfrutar lo que estamos haciendo. No sirve de nada quejarse, porque si no tuvieses partidos seguramente estarías viendo en la tele cómo otros lo disfrutan”, relata el preparador, “tenemos que pensar en qué suerte tenemos de poder estar viviendo todo esto”.

Una fortuna que el domingo volverá a transformarse en magia en A Malata. “Es un apoyo muy grande. Es de los pocos pabellones en España que se vive este ambiente y todas las jugadoras están felices de sentir ese cariño de la afición y de nuestro público”, agradecía el preparador el respaldo de los “muggles” ferrolanos, que, a diferencia de los otros, estos sí que cuentan con poderes: los de llevar a su equipo en volandas en cada uno de los encuentros dirimidos en casa, tanto en Eurocup como la competición doméstica del domingo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Instantes previos a la proyección de “Coco”

Sesiones con más de 350 asistentes en el último ciclo del Cineclube Serie B
Eva Mazás Arnoso
La propuesta abre de 10.00 a 22.00 horas todos los días

El Concello pone en valor el legado de “Juanito” abriendo su Belén mecanizado
Redacción
Las instalaciones se someterán a un cambio estructural

Pugna entre el PP y TEGA en Narón por la situación “de completo abandono” en el pabellón de As Lagoas
Eva Mazás Arnoso
Un momento de la última actividad celebra ayer

Culminan las jornadas de sensibilización para el alumnado del CPR Santiago Apóstol
Redacción