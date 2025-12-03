Nueva muestra de resiliencia del Baxi Ferrol (83-86)

Claire Melia, en el centro, volvió a realizar un partido muy completo Movistar Estudiantes

Se acaban los adjetivos para el Baxi Ferrol. Cuando peor lo tenía, cuando era más difícil, el conjunto de la ciudad naval remontó una desventaja de 17 puntos contra el Movistar Estudiantes para sumar un importantísimo triunfo (83-86).

A pesar de que sólo es la jornada nueve y todavía queda mucha liga, lo cierto es que este duelo entre el Uni y las ‘Women in Black’ casi se podría catalogar de final. Ambos conjuntos no estaban en su mejor versión, al menos en lo que a la competición doméstica se refiere, por lo que cabría esperar un duelo muy igualado y con bajos porcentajes. Pero lo que sucedió en el Antonio Magariño fue todo lo contrario, al menos durante el primer cuarto del encuentro.

Las locales salieron con una misión clara: correr y evitar que el Baxi pudiese armar su defensa. Este plan, aunque arriesgado, fue muy efectivo. Sobre todo si cuentas con algunas de las mejores jugadoras de la competición como son Frieda Buhner, Nneka Ezeigbo o Lisa Berkani. Ellas tres fueron los pilares en los que se basó Antonio Pernas para castigar al conjunto de la ciudad naval. Sus pupilas anotaron con cierta facilidad, mientras que las contrarias lo hacían a cuentagotas. De hecho, la primera canasta visitante, un triple de una Clémentine Samson que volvía a la que fue su casa, tardó en llegar dos minutos (6-3).

Esa acción pareció que cambió algo en el Uni, que buscó más jugadas individuales y aclarados para una Dalayah Daniels que, aunque tenía un emparejamiento complicado, era la más inspirada en el ataque. La americana trató de liderar a su equipo, pero el problema no era tanto el ataque, que también, sino la defensa. Todas las jugadoras concedían demasiado espacio, sobre todo en la zona, y el Estudiantes lo aprovechó para estirar su renta (17-9). A pesar de esos problemas, Lino López no paró el encuentro. Confiaba en que sus jugadoras resolviesen la situación.

Con todo, ninguna pudo descifrar el ataque local, que no dejó de acribillar una y otra vez la zona. Daba igual que fuese en contraataque, que con "pick and rolls" o balones al poste. Ninguna podía parar esa ofensiva capitalizada por Berkani y Buhner, que se marcharon al final del primer cuarto con siete y ocho puntos anotados, respectivamente. Además, en el otro lado, la cosa tampoco fluía como siempre y eso provocó una desventaja de once tantos tras los diez primeros minutos (26-15).

Con el cambio de acto, la cosa no mejoró. Es más, fue incluso a peor. El Uni no encontró el camino del aro, mientras que el Estu cambió su asedio zonal, a hacerlo desde el 6,75 con el inesperado acierto de Adriana Díaz, que puso la máxima del partido, 17 puntos, en apenas tres minutos y medio (34-17). En ese momento, Lino tomó las riendas del encuentro. Calmó a sus jugadoras, las animó y las guió para desarbolar la defensa de las ‘Women in Black’.

Reacción

Ellas escucharon sin rechistar y pusieron en práctica todos los consejos. Y las cosas comenzaron a mejorar. Primero avisaron Karolina Sotolova y Claire Melia con dos grandes acciones, que se encargó de contestar Leaonna Odom con una bandeja y un triple. Pero eso no importó porque algo había cambiado. Las ferrolanas, en lugar de venirse abajo, atacaron sin cesar. Blanca Millán, Moira Joiner y la propia Sotolova clavaron tres dagas seguidas para reducir la diferencia a diez puntos y obligar a Antonio Pernas a parar el encuentro (39-29).

Al técnico no le gustó ni un pelo ese arrebato y trató de pararlo, pero no pudo hacerlo del todo. El Uni, ahora con Alba Sánchez-Ramos y Melia, volvió a bombardear el aro local y a cerrar el visitante para poner, tras una última gran acción, una desventaja de sólo cinco puntos y con toda la segunda parte por disputarse, por lo que la emoción iba a estar asegurada (42-37).

Y así quedó demostrado en el primer minuto del cuarto. Después de dos grandes acciones en ataque y en defensa del Uni, Juana Camilión dijo basta. La subcampeona olímpica de 3x3 anotó seis puntos casi seguidos y repartió otra asistencia para estirar ligeramente la renta (50-41), pero poco duró porque Dalayah Daniels se encargó de rebajar la euforia con cuatro tantos consecutivos en los que exhibió su juego de pies.

Nervios

Esa fue la última vez que anotaron de dos, porque el partido entró en un concurso de triples al que se inscribieron Millán, Joiner, Carla Osma, Berkani, Samson e Ine Joris. ¿El resultado? Empate en el marcador con apenas dos minutos por jugarse (59-59). La fiesta anotadora continuó hasta el final del acto, que llegó con un apretado 65-64 y continuó poco después cuando el Uni, gracias a una entrada de Erjavec, logró su primera ventaja del encuentro.

A partir de ahí, las alternancias en el marcador se fueron sucediendo y las pulsaciones fueron creciendo cada vez más. Era el turno para las más valientes y ahí aparecieron Berkani y Erjavec para sustentar a sus compañeras. Las dos cumplieron con creces su papel, lo que mantuvo la igualada cuando se llegó al ecuador del cuarto (72-72).

En ese momento, la anotación se detuvo prácticamente en seco. Los errores se sucedieron en ambos lados. La pelota no quería entrar por mucho que lo intentasen. Los minutos pasaban y todo quedaba por decidir. Nadie era capaz de acertar. Bueno, nadie no, Millán y Sotolova acertaron cuando más importaba y pusieron al Baxi dos arriba con menos de un minuto por jugarse. Quedaba defender. Y ahí, el Uni sacó su mejor versión para llevarse un trabajado triunfo.