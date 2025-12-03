Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes Movistar Estudiantes

Después de dos derrotas seguidas en la Liga Femenina Endesa, el Baxi Ferrol logró volver a la senda del triunfo tras imponerse al Movistar Estudiantes después de un partido muy igualado y que “pudo haber caído para cualquiera de los dos lados”, como apuntó Lino López.

Para el técnico ferrolano, “hubo dos partes. La primera fue cuando nos pusimos veinte abajo y la otra después. Con ese 39-19 decidimos ponernos en zona y eso les atascó un poco el ataque y les cortó el flujo de anotación que tenían al principio. Además, mejoramos en ataque y eso nos permitió meternos en el partido”, explicó el preparador.

A partir de ahí, su equipo fue creciendo y empató un duelo “muy igualado y en el que hubo muchos nervios, pero supimos mantener la calma. Me voy muy contento por el carácter del equipo, que después de ir 20 abajo y de una derrota dura como tuvimos el domingo contra Canarias, fue capaz de pelear, de luchar y de creer hasta el final”, finalizó un Lino López, que ya está pensando en el encuentro que disputará este domingo en A Malata, contra el Lointek Gernika Bizkaia (18.00 horas).