El Baxi se vuelca con la Cociña Económica de Ferrol

Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol continúa demostrando su compromiso con la sociedad. Si anteriormente se volcó con acciones relacionados con el Día del cáncer de mama y contra la violencia machista por el 25 N, ahora el conjunto de la ciudad naval impulsará un partido solidario en favor de la Cociña Económica de Ferrol, una entidad que presta servicio diario a personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, en el duelo que el Uni disputará este domingo, a las 18.00 horas, frente al Lointek Gernika Bizkaia, se realizará una recogida de alimentos no perecederos en A Malata. Por ello, desde el club animan a toda su afición a colaborar con productos como arroz, pasta, legumbres, conservas o leche. De hecho, uno de los patrocinadores del club, Clesa, también su sumará a esta causa y donará un litro de leche por cada punto que anoten ambos equipos.

Sin duda, esta nueva iniciativa demuestra que el Baxi es un equipo que va más allá de lo deportivo, que se vuelca y se preocupa por su entorno. Esta, sin duda, no será la última vez que el club de la ciudad naval realice alguna acción para demostrar su compromiso para con Ferrol y sus ciudadanos.