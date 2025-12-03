Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

El Baxi se vuelca con la Cociña Económica de Ferrol

El conjunto de la ciudad naval realizará una recogida de alimentos no perecederos en el duelo ante el Lointek Gernika Bizkaia

Iago Couce
Iago Couce
03/12/2025 13:33
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
El club pide a su afición que lleven alimentos como arroz, pasta o legumbres
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Baxi Ferrol continúa demostrando su compromiso con la sociedad. Si anteriormente se volcó con acciones relacionados con el Día del cáncer de mama y contra la violencia machista por el 25 N, ahora el conjunto de la ciudad naval impulsará un partido solidario en favor de la Cociña Económica de Ferrol, una entidad que presta servicio diario a personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, en el duelo que el Uni disputará este domingo, a las 18.00 horas, frente al Lointek Gernika Bizkaia, se realizará una recogida de alimentos no perecederos en A Malata. Por ello, desde el club animan a toda su afición a colaborar con productos como arroz, pasta, legumbres, conservas o leche. De hecho, uno de los patrocinadores del club, Clesa, también su sumará a esta causa y donará un litro de leche por cada punto que anoten ambos equipos. 

Sin duda, esta nueva iniciativa demuestra que el Baxi es un equipo que va más allá de lo deportivo, que se vuelca y se preocupa por su entorno. Esta, sin duda, no será la última vez que el club de la ciudad naval realice alguna acción para demostrar su compromiso para con Ferrol y sus ciudadanos.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Andy, Roberto Vilar y García Cadiñanos en el programa emitido este martes

El obispo Cadiñanos, inesperado 'confesor' de Andy en 'Land Rober': "Tenemos que saber perdonar"
Marta Corral
La impulsora de la iniciativa, Amparo Camoiras

Más de 500 firmas solicitan transporte público en la carretera de Cedeira
Eva Mazás Arnoso
Imagen de archivo de la zona donde se produjo el atropello este miércoles

Conductor a la fuga tras atropellar a un hombre en Telleiras, en Ferrol
Redacción
Squadron Energy eligió a Reganosa en un proceso de selección internacional

Reganosa consigue su primer contrato en Oceanía
Redacción