Estudiantes-Baxi Ferrol: Un derbi colegial con mucha historia

El Baxi Ferrol quiere olvidar su derrota en Canarias ante un rival que tampoco está en su mejor momento FEB

Sin tiempo para lamentarse por la derrota sufrida ante el Spar Gran Canaria, el Baxi Ferrol afronta otra salida complicada (20.00 horas, en el Antonio Magariños). El conjunto de la ciudad naval visita a un Movistar Estudiantes que, si bien sólo ganó un partido, tiene una plantilla muy competitiva y que está llamada a pelear por los playoffs y la Copa de la Reina.

Este derbi colegial no será un partido fácil para ninguna de las dos escuadras. Ambas quieren dejar atrás su mala dinámica liguera y empezar a situarse en los puestos que les corresponden. El Uni apenas suma tres victorias, algo que contrasta con el rendimiento que mostró en la Eurocup, donde ganó sus seis partidos de la fase de grupos. Con todo, a Lino López no le “preocupa que hayamos ganado en Europa y perdido en Canarias. El equipo siempre intenta dar el máximo. Hay veces que el rival es mejor, pero el equipo trabaja para vencer”.

De igual manera, añadió que “somos conscientes de la dureza de la liga. Todos los partidos son muy competidos y cualquiera le puede ganar a cualquiera porque hay un nivel muy alto. Hay que trabajar, sobre todo fuera de casa, para hacerlo”. Y es que en este arranque en la competición doméstica sólo ha sumado una victoria lejos de A Malata, la lograda ante el Cadí La Seu, antes del parón de selecciones que hubo hace dos semanas.

A pesar de esa mala racha, el equipo ferrolano está luchando con todo para dejarla atrás y ser ese equipo temible que todo el mundo sabe que es. Simplemente necesita algo más de tiempo para acomodar todas las piezas. Ante el Estudiantes puede ser una buena prueba debido a que “está en una situación complicada después de haber ganado un solo partido, pero no hay que fiarse porque tiene una plantilla para estar en los puestos altos de la clasificación y pelear por los playoffs y la Copa de la Reina”.

Asimismo, también añadió que “todas sus jugadoras tiene mucho talento, imprimen un ritmo muy alto de juego y cualquiera te puede hacer daño, por lo que tenemos que estar muy bien en defensa y así mejorar en ataque”, comentó el preparador ferrolano. Y no es para menos. El conjunto colegial cuenta con jugadoras de la talla de Juana Camilión –subcampeona olímpica de 3x3 con España– o Frieda Mizzi Buhner, que es la tercera máxima anotadora de la liga con 17,88 tantos por encuentro y la tercera mejor valorada –20,75 créditos–.

Además, también está Nneka Chizoba Ezeigbo, que es la segunda mejor reboteadora del campeonato –promedia 8,5 capturas–. Sin duda, ellas serán las integrantes del Estudiantes a las que el Baxi tendrá que prestar más atención, pero no se puede olvidar del resto, que también aportan mucho al equipo en otras facetas. Por ello, el Uni deberá mostrar su mejor versión, esa que saca en Europa para atemorizar a todos, y empezar a corregir un rumbo en la clasificación que no se refleja con la calidad que hay en la plantilla. No hay una mejor ocasión para hacerlo que en este derbi colegial.