Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Hubo dos partes claramente diferenciadas"

Lino López, en una imagen de archivo, dando instrucciones a sus jugadoras Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol no pudo culminar su gran semana con una victoria ante el Spar Gran Canaria. El conjunto de la ciudad naval, que venía de celebrar su invicto y pasar como segundo mejor primero de la fase de grupos de la Eurocup, vio como el cuadro entrenado por José Carlos Ramos se reponía a un mal inicio de partido y era capaz de darle la vuelta al choque para sumar su primera victoria en liga después de siete derrotas consecutivas.

Lino López, entrenador del Uni, no estuvo muy contento por cómo se sucedieron las cosas. Para él, “hubo dos partes diferenciadas. Una que duró cinco minutos, en los que el equipo estuvo a un nivel defensivo muy alto, haciendo buenos balances, presionando el balón y robando bastante que nos permitió conseguir un parcial de 14-2. Y la otra fueron los 35 minutos restantes en los que encajamos 91 puntos”, aseguró.

El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81) Más información

En este sentido, el ferrolano indicó que “muchos tantos fueron fáciles después de permitir muchos contraataques. A partir de ahí, intentamos jugar con mucho ritmo porque había jugadoras que iban a jugar todos los minutos, pero no fuimos capaces de recuperar el control de partido en ningún momento”, se lamentó. Con todo, el preparador no baja los brazos y aseguró que “seguiremos trabajando” para que el equipo pueda acabar con esta irregularidad en liga.

Por suerte, el siguiente partido ya está a la vuelta de la esquina –juega el miércoles ante el Movistar Estudiantes-, por lo que podrá corregir esos errores que se cometieron en este encuentro los más rápido posible.