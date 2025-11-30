Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Hubo dos partes claramente diferenciadas"

El técnico ferrolano valoró la derrota de su equipo ante el Gran Canaria

Iago Couce
Iago Couce
30/11/2025 15:15
Lino López, en una imagen de archivo, dando instrucciones a sus jugadoras
Lino López, en una imagen de archivo, dando instrucciones a sus jugadoras
Emilio Cortizas
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Baxi Ferrol no pudo culminar su gran semana con una victoria ante el Spar Gran Canaria. El conjunto de la ciudad naval, que venía de celebrar su invicto y pasar como segundo mejor primero de la fase de grupos de la Eurocup, vio como el cuadro entrenado por José Carlos Ramos se reponía a un mal inicio de partido y era capaz de darle la vuelta al choque para sumar su primera victoria en liga después de siete derrotas consecutivas. 

Lino López, entrenador del Uni, no estuvo muy contento por cómo se sucedieron las cosas. Para él, “hubo dos partes diferenciadas. Una que duró cinco minutos, en los que el equipo estuvo a un nivel defensivo muy alto, haciendo buenos balances, presionando el balón y robando bastante que nos permitió conseguir un parcial de 14-2. Y la otra fueron los 35 minutos restantes en los que encajamos 91 puntos”, aseguró. 

Lay Daniels trata de defender a Marceron

El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81)

Más información

En este sentido, el ferrolano indicó que “muchos tantos fueron fáciles después de permitir muchos contraataques. A partir de ahí, intentamos jugar con mucho ritmo porque había jugadoras que iban a jugar todos los minutos, pero no fuimos capaces de recuperar el control de partido en ningún momento”, se lamentó. Con todo, el preparador no baja los brazos y aseguró que “seguiremos trabajando” para que el equipo pueda acabar con esta irregularidad en liga. 

Por suerte, el siguiente partido ya está a la vuelta de la esquina –juega el miércoles ante el Movistar Estudiantes-, por lo que podrá corregir esos errores que se cometieron en este encuentro los más rápido posible. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lay Daniels trata de defender a Marceron

El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81)
Iago Couce
Manifestación del ferrocarril

Ferrolterra no está dispuesta a dejar pasar el tren: más de 10.000 personas secundan la protesta en Ferrol
Marta Corral
Vista general del Foro Conecta Galicia celebrado en el salón de actos de la Autoridad Portuaria

Rehabilitación a domicilio y diagnóstico genético, claves de la nueva Estrategia en Enfermedades Raras de la Xunta
Julia Nóvoa
Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández