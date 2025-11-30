El Baxi Ferrol muere en la orilla canaria (93-81)

Lay Daniels trata de defender a una Marceron, que fue la máxima anotadora del partido FEB

El Baxi Ferrol murió en la orilla canaria. El conjunto de la ciudad naval pagó caro un mal segundo cuarto en el que encajó 33 puntos de un Spar Gran Canaria que consigue su primera victoria de la temporada (93-81).

Defensa, defensa y defensa. Esa fue la palabra más repetida por Lino López en la previa de este encuentro. El técnico ferrolano sabía de la importancia de esta faceta para hacerse con la victoria. Sus jugadoras, siguiendo sus consejos, así lo hicieron. Ahogaron al conjunto isleño durante los primeros compases del encuentro. Acumularon pérdida tras pérdida, mientras que el Uni las castiga una y otra vez por medio de buenas circulaciones de balón que se encargaban de materializar Dalayah Daniels y Blanca Millán. Entre las dos abrieron un parcial de 0-7, en apenas dos minutos que obligó a José Carlos Ramos a parar el partido.

Al técnico no le gustó nada ese inicio de partido y trató de ajustar en ambos lados de la pista. Con todo, eso no cerró el parcial porque Millán y Daniels lo estiraron hasta el 0-14. En ese momento, Axelle Marceron se echó a su equipo a las espaldas y anotó cuatro puntos seguidos que cambiaron el partido. El Gran Canaria se sintió más cómodo con ella capitalizando el juego ofensivo. Sus compañeras, especialmente Claudia Contell, salieron a su ayuda y apretaron el partido con varias acciones seguidas positivas (15-17).

En ese momento, Lino dio entrada a Claire Melia y a Karolina Sotolova y la cosa volvió a cambiar. Con ellas en pista, el equipo tuvo de nuevo ese juego fluido y volvieron a estirar la renta hasta el +10 con el que se cerró un primer acto muy emocionante (19-29). El segundo, como no podía ser de otra manera, siguió la misma dinámica. Una que no gustaba nada a los intereses ferrolanos. A pesar de estar por delante gracias al acierto de Daniels, lo cierto es que atrás no eran capaces de detener a Merceron, que siguió aumentado su cuenta –acabó la primera parte con 19 puntos– y reduciendo una desventaja que se quedó en un +2 cuando se llegó al ecuador del cuarto (30-32).

En ese momento, el técnico del Uni cortó de raíz el parcial abierto de 6-0 con un tiempo muerto. No le gustaba el rendimiento de las suyas y así se lo hizo saber. No obstante, sus ajustes no funcionaron, ya que el Gran Canaria consiguió su primera ventaja tras un triple de una inspirada Contell (35-34). Pero la cosa no acabó ahí, porque las isleñas comenzaron a enchufar de tres y, aunque Moira Joiner trató de mantener a su equipo, no logró poner en ventaja antes del descanso (52-50).

Lucha hasta el final

Aun así, el partido estaba muy apretado para una segunda mitad que empezó de la peor forma para el Uni, ya que encajó un parcial de 10-0 que lo noqueó momentáneamente (62-50). Pero Lino no paró el partido, porque sus jugadoras parecieron reaccionar, algo que no gustó a José Carlos Ramos, por lo que les cortó el ritmo. Y le funcionó a la perfección, ya que George, Contell y Richardson respondieron al desafío de su técnico y colocaron un +16, que provocó el tiempo muerto de Lino. Tras él, la cosa mejoró ligeramente gracias a un pequeño arrebato de Claire Melia, que logró reducir la diferencia a sólo nueve puntos cuando restaba un cuarto por disputarse (76-67).

En él, la irlandesa siguió cargando con su equipo, al que acercó a seis con un 2+1, pero se topó con la respuesta de Richardson y Merceron, que estiraron la renta hasta los once puntos (81-70). Pero algo cambió y es que el Gran Canaria perdió a George y Kamara por faltas, algo que aprovechó el Baxi para hacerse fuerte en la pintura y, poco a poco, acercarse en el marcador (83-78) cuando apenas restaban tres minutos para el final. Justo cuando la cosa estaba más apretada, Merceron volvió a encenderse y complicó mucho los intentos de remontada del Baxi.

Pero si el Uni destaca por algo es por no rendirse. Las de Lino López lo intentaron hasta el final. Lucharon cada bola como si fuera la última, pero, en esta ocasión, no pudo ser posible la remontada (93-81).