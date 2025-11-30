Claire Melia opta al premio de mejor deportista irlandesa del año

Claire Melia fue designada como la MVP de la séptima jornada de la Liga Femenina Endesa Emilio Cortizas

Los éxitos que cosechó la pasada temporada el Baxi Ferrol continúan traspasando fronteras. Concretamente, han llegado hasta Irlanda, el lugar de nacimiento de una de sus mejores jugadoras, Claire Melia. La pívot, que la pasada jornada fue designada como la MVP –primera vez que una persona del país del trébol lo es–, opta a ser escogida como la mejor deportista de su tierra natal.

La integrante de la plantilla del Uni está compitiendo en la votación –que se puede realizar a través de esta página web– con otras grandes atletas como con Aoife O’Rourke, Ellen Walshe, Fiona Murtagh, Hannah Tyrrell, Kate O’Connor, Katie McCabe, Lara Gillespie, Orla Comerford y Sarah Healy.

No será una tarea fácil conseguir vencer porque todas han hecho méritos para llevarse este importante galardón, pero Melia cuenta con el fiel apoyo de la afición del Baxi, que no dejará que una de las jugadoras más queridas del club –tiene una peña llamada The Claire’s Gang– se quede sin un merecido galardón, sobre todo después de la gran temporada que realizó el año pasado y que está teniendo continuación en el presente.