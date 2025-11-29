El Baxi Ferrol visita a un Gran Canaria que no sabe ganar

Karla Erjavec regresa a la que fue su casa Emilio Cortizas

Después de haber cerrado de manera magnífica la fase de grupos de la Eurocup, el Baxi Ferrol se debe centrar en la Liga Femenina Endesa. El conjunto de la ciudad naval visita a un Spar Gran Canaria que todavía no sabe lo que es ganar en la competición doméstica a pesar de haber tenido varias oportunidades (13.00 horas, La Paterna).

Aunque la situación del conjunto isleño no es la mejor en cuanto a la clasificación –ocupa la última plaza–, el equipo entrenado por Lino López no se debe fiar de su rival. Ha competido muy bien durante la mayoría de los encuentros, pero su poca rotación y la falta de suerte en algunas acciones propiciaron que se encuentre en la situación actual.

De hecho, el técnico ferrolano no se fía de ellas, ya que “las dos incorporaciones que hicieron en el parón jugaron muy bien. Tuvieron opciones de ganar en una pista muy complicada como es la de Cadí La Seu. Hasta tuvieron una canasta ganadora”, indicó al tiempo que añadió que “están en una situación complicada porque todavía no han ganado y han tenido muchos partidos con opciones de hacerlo”.

Por ello, Lino aseguró que “nos vamos a encontrar un rival con mucha ansia por querer conseguir su primera victoria y nosotras tenemos que pensar en el trabajo que tenemos que hacer. Hay que ser intensas durante los cuarenta minutos independientemente del equipo contra el que nos encontremos”. Si su equipo sigue esas premisas, como hizo el pasado miércoles ante el Zaglebie Sosnowiec, tendrá mucho ganado.

Además, cuenta con un recuperada Claire Melia, que la jornada pasada fue la MVP de la liga, por lo que es un arma más para la ofensiva del conjunto ferrolano. Sin duda, ella y sus compañeras serán muy importantes para sumar una valiosa victoria que permita al equipo escalar puestos en la tabla y entrar en la pelea por jugar la Copa de la Reina.