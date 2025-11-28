Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol ya sabe a quién se enfrentará en la primera ronda de playoffs

El encuentro de ida se disputará el 10 o el 11 de diciembre, mientras que el de vuelta será el 18 en A Malata

Iago Couce
Iago Couce
28/11/2025 12:02
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
Moira Joiner trata de superar a una jugadora del Zaglebie Sosnowiec
Emilio Cortizas
Después de haber completado una inmaculada fase de grupos de la Eurocup Women, con pleno de victorias, el Baxi Ferrol ya sabe a quién se va a enfrentar. Se medirá al GEAS Basket Sesto San Giovanni, que ocupó la segunda posición en el grupo D.

El Uni, debido a su récord perfecto y +180 de diferencia entre los puntos anotados y encajados, pasó como el segundo mejor primero, por lo que se mediría al segundo peor segundo, que resultó ser el cuadro italiano. Y es que en la fase de grupos, venció tres partidos y perdió otros tres.

De acuerdo con la competición, la ida se disputará en territorio transalpino entre el 10 y 11 de diciembre, mientras que la vuelta será en A Malata el 18 a las 20.15 horas, como confirmó el club de la ciudad naval. 

