Baxi Ferrol

A la venta desde este viernes las localidades para la siguiente ronda de la Eurocup

Los socios del Baxi Ferrol tendrán preferencia para comprar su entrada y reservar su asiento hasta el día 5 de diciembre

Redacción
27/11/2025 23:32
Baloncesto. Baxi contra Zaglebie Sosnowiec
El equipo ferrolano hizo pleno de victorias en la primera fase
Emilio Cortizas
Una vez finalizada la primera fase de la Eurocup Women, el Baxi Ferrol, que se hizo con la primera plaza del grupo K tras ganar los seis partidos que tuvo que disputar en esta fase previa, ya mira de reojo las eliminatorias por el título –la primera, la de diciseisavos de final, se disputará los días 10 o 11 (fuera) y 17 de diciembre (en A Malata)–. De hecho, a partir de este viernes se ponen a la venta las entradas para el encuentro de vuelta de esta primera eliminatoria, en la que el cuadro de la ciudad naval espera repetir el subcampeonato del curso anterior.

Así, desde este viernes y hasta el 5 de diciembre, la venta –solo en la modalidad online– será exclusiva para los socios del club ferrolano, que solo podrán comprar la entrada correspondiente a su asiento. A partir del 6 de diciembre, la venta se abrirá para el público en general –exclusivamente de manera online–, con la esperanza de que el pabellón de A Malata vuelva a acoger una gran entrada en unos encuentros de gran trascendencia.

Además, solo en la jornada del viernes 28 –coincidiendo con la celebración del Black Friday– se activará una promoción especial con los precios más rebajados. En este caso, la venta se hará tanto de manera online como presencial, ya que las localidades se podrán adquirir en las oficinas que la entidad tiene en el pabellón de A Malata en el horario de apertura –de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas–. El club espera que la afición del Baxi Ferrol aproveche estas ventajas para mantener su apoyo a la escuadra.

