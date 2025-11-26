Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Puede que hayan sido los mejores minutos en defensa de la temporada”

Lino López dando instrucciones a sus jugadoras Emilio Cortizas

“Probablemente hayan sido los mejores minutos en defensa en toda la temporada o en todo el año”, así lo indicó Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, después de que su equipo dejase en apenas 49 puntos a un Zaglebie Sosnowiec que metía casi ochenta por duelo.

Asimismo, el técnico indicó que lo fueron porque “fueron continuos. Hubo partidos en los que estuvimos bien defensivamente, luego teníamos algún bajón. Hoy prácticamente durante los 40 minutos estuvimos a un nivel altísimo. Prácticamente no pudieron atacar fácil ni tuvieron tiros liberados. También hicimos muy bien el balance. Hoy siendo un equipo que anota muchos puntos, hemos sido capaces de minimizarlo y que sólo nos metiesen once o doce puntos por cuarto”, explicó el técnico.

Y es que eso es “lo que le había pedido al equipo, que estuviesen intensas atrás”. Ese muro que montaron tuvo muchos frutos, en parte porque dejaron a una de las máximas anotadoras de la competición, como es Sydney Taylor metiendo sólo ocho tantos después de firmar una carta de tiro de 2 de once. Ante esto, el ferrolano indicó que “haberla conseguido secar fue mérito de todo el equipo, no sólo de una jugadora. Desde el inicio el equipo estuvo muy bien y eso fue lo que les hizo estar mejor en ataque”.

El Baxi Ferrol, a la siguiente fase como los grandes (92-49) Más información

El Uni no sólo brilló en defensa, sino que también lo hizo en ataque. No en vano, anotó 15 triples y se fue hasta casi los cien puntos. Algo muy difícil de conseguir sin puntería y trabajo. En este sentido, para Lino López una cosa se retroalimenta de la otra. El ferrolano comentó que “cuando se dan estos partidos en los que estamos tan bien ofensivamente, elevamos nuestro nivel defensivo. Nos contagia ese buen ataque, pero debería ser al revés. Lo que te tiene que llevar a anotar o estar en el partido es estar bien atrás”.

Todo ese rendimiento les ha llevado a ser primeros de grupos, pero todavía tienen que certificar si serán los mejores, que todo parece indicar que será así. Eso desencadenaría en recibir al peor segundo, algo que no le da importancia, ya que lo importante es haber pasado de ronda y mantener ese nivel tan alto. Sea como fuere, el siguiente duelo de Eurocup se jugará la ida la semana del 11 de diciembre fuera de casa, mientras que la del 18 será en A Malata. Con todo, aún queda mucho para ello. Ahora se tienen que centrar en el duelo de este domingo contra el Gran Canaria.