Baxi Ferrol
En directo Baxi Ferrol-MB Zaglebie Sosnowiec
Las de Lino López pelean en casa por finalizar primeras del grupo K
Baxi Ferrol
-
MB Zaglebie Sosnowiec
Las cinco armas visitantes
Por el MB Zaglebie Sosnowiec las cinco iniciales serán: Taylor, Tadic, Pyka, Reese y Burliga.
Cinco mágico del Baxi
Las piezas iniciales elegidas por el ingeniero López para este duelo son Karla Erjavec, Blanca Millán, Dalayah Daniels, Elena Rodríguez y Moira Joiner.
Primer golpe
Las ferrolanas ya saben lo que es ganar a la formación polaca. Ya lo hicieron a domicilio el pasado mes de octubre.
Mal sabor de boca
Las de Lino López afrontan su segundo duelo consecutivo en casa y esperan quitarse el regusto amargo de lo vivido ante el IDK Euskotren
Cuenta atrás
Faltan quince minutos para ferrolanas y polacas inicien su última parada en esta emocionantísima fase de grupos
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s! De nuevo en A Malata para disfrutar de otro espectáculo, esperemos que sólo deportivo, sobre la pista ferrolana.