Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

En directo Baxi Ferrol-MB Zaglebie Sosnowiec

Las de Lino López pelean en casa por finalizar primeras del grupo K

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
26/11/2025 20:00
Directo Baxi zaglebie sosnowiec
Baxi Ferrol
-
MB Zaglebie Sosnowiec

Las cinco armas visitantes

Por el MB Zaglebie Sosnowiec las cinco iniciales serán: Taylor, Tadic, Pyka, Reese y Burliga. 

Cinco mágico del Baxi

Las piezas iniciales elegidas por el ingeniero López para este duelo son Karla Erjavec, Blanca Millán, Dalayah Daniels, Elena Rodríguez y Moira Joiner.

Primer golpe

Las ferrolanas ya saben lo que es ganar a la formación polaca. Ya lo hicieron a domicilio el pasado mes de octubre.

Mal sabor de boca

Las de Lino López afrontan su segundo duelo consecutivo en casa y esperan quitarse el regusto amargo de lo vivido ante el IDK Euskotren

Cuenta atrás

Faltan quince minutos para ferrolanas y polacas inicien su última parada en esta emocionantísima fase de grupos

¡Bienvenid@s!

¡Hola a tod@s! De nuevo en A Malata para disfrutar de otro espectáculo, esperemos que sólo deportivo, sobre la pista ferrolana.

Te puede interesar

El ideal gallego

Así fue la presentación de Pablo López, nuevo entrenador del Racing de Ferrol, con muchos titulares de Ansede
Redacción
El ideal gallego

Así fue el adiós de Carlos Mouriz del Racing de Ferrol
Redacción
El ideal gallego

En directo: Gala del 25 aniversario de Diario de Ferrol en el teatro Jofre
Marta Corral
El ideal gallego

Todos los resultados de la jornada electoral en Diario de Ferrol
Redacción