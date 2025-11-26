El Baxi Ferrol, a la siguiente fase como los grandes (92-49)

Karolina Sotolova acabó la primera parte con diez puntos Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol cumplió su objetivo y lo hizo como los grandes equipos, dando una exhibición cuando más importaba. El conjunto entrenado por Lino López desarboló a un Zaglebie Sosnowiec que no fue capaz de desentrañar la muralla ferrolana (92-49).

Como no podía ser de otra manera, la afición del Uni siguió la llamada de Lino López para animar a su equipo y demostrar “A Maxia de A Malata” en su esplendor. Acudió en masa al pabellón para intimidar al cuadro polaco, que se quedó ensimismado con la ovación a su rival. Con todo, esto no evitó que la primera canasta, como había avisado Lino López, fuese con un triple, obra de Martyna Pyka. Ese error fue el único que cometería el Baxi en el primer cuarto.

Todas, inconscientemente, dieron un paso en defensa y rápidamente ahogaron al ataque polaco. Además, en el otro lado de la pista, Dalayah Daniels se puso en modo pasadora y Moira Joiner en anotadora. Entre las dos abrieron un parcial de 8-0, que rápidamente cortó Piotr Marcin Gliniak (8-3). No quería que el partido se le escapase tan pronto por lo que buscó redoblar esfuerzos.

Pero de nada sirvió porque Daniels siguió a lo suyo, aunque en esta ocasión mostró su faceta más ofensiva. La ‘14’ del Uni percutió una y otra vez el aro con éxito. Nadie podía pararla, lo que propició que la ventaja creciese hasta los ocho puntos (16-8). Mientras tanto, el Zaglebie Sosnowiec no era capaz de encontrar a su líder. Ni Sydney Taylor, ni Catherine Reese ni Matea Tadic se encontraban cómodas ante la defensa ferrolana, que también siguió castigando la otra canasta desde la larga distancia. Solo Pyka y Maria Burliga parecían responder al desafío, pero se toparon con una Karolina Sotolova muy inspirada, que puso el +12 al final del primer acto (24-12).

A pesar de ese pequeño parón, la checa no bajó ni su acierto ni intensidad. Además, también se sumó a su fiesta triplista Alba Sánchez-Ramos. Por cada tres canastas del Uni, apenas llegaba una del cuadro polaco, que no tenía respuestas. Así que, como era lógico, la diferencia fue creciendo hasta la veintena cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos (37-17).

En ese momento, las visitantes despertaron de su letargo o eso pareció. Taylor y Reese parecieron ver la luz y decidieron echarle una mano a una Pyka, que era la máxima anotadora de su equipo con siete tantos. Sin embargo, el Uni volvió a subir una marcha en defensa y amplió la diferencia hasta los 22 puntos (44-22). En ese momento, un desesperado Piotr Marcin Gliniak paró nuevamente el partido. Abroncó a las suyas como no lo había hecho para que reaccionasen, pero estas, a pesar de venir de un sitio más gélido, estaban congeladas y negadas de cara al aro.

No eran capaces de triangular ninguna jugada. Lino, que sabía lo que pasaba mejor que nadie, pidió a las suyas un último esfuerzo para acabar el cuatro con una ventaja aún más cómoda si cabía. Y ellas, siguieron sus órdenes a la perfección. En concreto una Moira Joiner que se volvió a encender en los últimos instantes con cuatro puntos seguidos para despedir este acto con la mayor renta local hasta el momento (51-24).

Explosión

Toda esa explosión anotadora del Uni en la primera parte se cortó con el paso por los vestuarios. Ambos equipos salieron muy fríos. Ninguno era capaz de anotar o siquiera acercarse a la zona. Las pérdidas se sucedían, pero no por malos pasos, sino por grandes defensas. Eso, quizá, animó un poco al Zaglebie Sosnowiec, que redujo tímidamente la diferencia con una buena acción de Pyka y otra de Burlina. Pero, como pasó anteriormente, Joiner apareció para meter el primer triple de esa parte.

Ese lanzamiento encendió a Blanca Millán, que hizo lo propio para poner la máxima y obligar a un nuevo tiempo muerto del rival (59-30). Tras él, Lino aprovechó para cambiar todo su quinteto y el técnico polaco para poner en práctica alguna jugada nueva, que funcionó a la perfección una vez, pero no más porque las jugadoras del Baxi la leyeron como libro abierto en la siguiente ocasión que lo intentaron. De esta manera, la diferencia volvió a crecer al final de este tercer acto (67-35).

Con casi todo decidido, el último cuarto fue usado como un campo de pruebas para los dos equipos. Ambos técnicos comenzaron a usar diferentes variantes de sus sistemas y, eso, provocó que el marcador se moviese con mucha más rapidez que en el cuarto pasado. Aquí, ya sin tanta presión defensiva, Taylor y Reese vieron el aro con más facilidad, pero al igual que Sotolova, que siguió metiendo canastas de todos los colores. Al igual que el resto de sus compañeras. Todas querían anotar en esta noche mágica y así lo hicieron.

Fue tal la nueva avalancha de canastas que el técnico del Zaglebie Sosnowiec gastó su último tiempo muerto para reducir esa desventaja todo lo posible y no verse perjudicado en el sorteo para la siguiente fase. Pero fue demasiado porque el Baxi entró en trance y nadie lo puro parar (92-49).