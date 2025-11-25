Un Baxi Ferrol invicto se juega el primer puesto en la Eurocup

Clémentine Samson debutará con el Baxi Ferrol en la Eurocup Daniel Alexandre

Casi sin tiempo para asimilar lo que sucedió el pasado domingo contra el IDK Euskotren, el Baxi Ferrol tiene que cambiar de chip para estar listo en la Eurocup Women. Y es que el conjunto de la ciudad naval no jugará un partido cualquiera, peleará por la primera plaza de su grupo contra el Zaglebie Sosnowiec, que es el otro candidato (20.15 horas). Sin duda, será un duelo muy reñido en el que “A Maxia da Malata” tendrá que jugar un papel fundamental para que sus jugadoras consigan esa victoria, la sexta en otros tantos encuentros, y así seguir continuar con su condición de invicto.

No será una tarea fácil superar a un cuadro polaco que se caracteriza por un estilo de juego muy ofensivo, como así lo demuestran los más de ochenta puntos que meten por partido. En este sentido, Lino López apuntó que “un equipo con un estilo de juego muy marcado. Tienen un claro perfil ofensivo y es muy difícil individualmente defenderlas. Tenemos que estar muy bien como equipo. Hay que intentar que tengan bajos porcentajes. Seguramente anotarán igual, pero que el equipo esté bien defensivamente. Me preocupa más ese aspecto que los problemas que podamos tener ofensivamente”.

De hecho, en el encuentro disputado allí anotaron 90 puntos, por los 83 del Zaglebie Sosnowiec. Esos siete puntos son los que el Uni tratará de defender para conservar ese primer puesto. Con todo, eso no preocupa a Lino López, ya que “no me centro en esa diferencia. Lo importante es el trabajo que tenemos que hacer nosotras. Me da igual el marcador. Necesitamos mejorar, crecer como equipo y ser defensivamente sólidas durante los 40 minutos”.

Y es que hay tres jugadoras del cuadro dirigido por Piotr Marcin Gliniak que “centran la atención: su base Matea Tadic, que es internacional con ­Croacia y la conocemos del año pasado de su paso por el Celta. También está Sydney Taylor, que es una exterior con mucha capacidad para anotar y tirar de tres con buenas defensas. Es de las mejores exteriores de la competición. Y en el interior está Catherine Reese, que es una pívot con experiencia y con mucha capacidad para generar en el poste. Además, las jugadoras que las acompañan, la mayoría son internacionales con Polonia”, explicó el preparador ferrolano que, a su vez, destacó la importancia que va a tener el público que acuda a A Malata, ya que “a todos les pesa el ambiente que hay aquí. Se vive en muy pocos sitios tanto en Europa como en España. Eso siempre, cuando las cosas no salen bien, el equipo se ve reforzado y cuando el partido está igualado es una motivación extra. Creo que para nosotras es un beneficio”.

Uno de los ejemplos más claros de ese poder, de esa magia que ejerce la afición del Uni en el pabellón ferrolano fue el de Claire Melia, el pasado domingo. A pesar de haber estado en cama todo el día por culpa de una amigdalitis, la irlandesa salió a la pista y firmó una actuación magnífica que le permitió ser la mejor pívot de la jornada. No en vano, anotó 18 puntos y capturó cinco rebotes para sumar 31 créditos de valoración.

Con todo, la ‘13’ del Uni, como confirmó Lino, seguirá siendo duda, ya que “ayer aún estaba en cama con antibióticos. Parece increíble que pudiese hacer un partido como el que hizo. Cuando la cambio, porque no podía más, estaba siendo la jugadora que más estaba generando en el equipo por las circunstancias del rival. Tuvo que salir del pabellón para tomar aire porque se asfixiaba. Aun así volvió. Pocas profesionales son capaces de ese sufrimiento por el equipo. Estoy contento porque haya llevado el MVP en esas circunstancias”, sentenció el técnico. Ahora, ante el Zaglebie Sosnowiec, tanto ella como todas sus compañeras están dispuestas a hacer un ejercicio extra para conseguir esa primera plaza e intentar ser el mejor equipo de esta fase.