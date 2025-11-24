Mi cuenta

El Baxi Ferrol defiende a su afición

El club de la ciudad naval emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo que siempre le dan, después de la polémica en el partido disputado el pasado domingo en A Malata

Iago Couce
Iago Couce
24/11/2025 12:43
Pabellón A Malata baloncesto Baxi contra IDK Euskotren
La afición del Baxi siempre juega un papel fundamental
Daniel Alexandre

Apenas unas horas después del caótico final del partido entre el Baxi Ferrol y el IDK, en el que acabaron expulsados Lino López, Dalayah Daniels y el speaker del equipo, Javi Masaguer, el club de la ciudad naval sacó un comunicado para aclarar la situación vivida, no sólo en la pista sino con un aficionado que supuestamente fue denunciado por el trío arbitral compuesto por Juan Ramón Hurtado, Pol Franquesa y José Carlos Sierra, que a su vez solicitaron una escolta policial para abandonar el pabellón de A Malata.

"El Club Universitario de Ferrol desea manifestar públicamente su más firme condena a cualquier forma de violencia en el deporte, ya sea física, verbal o simbólica. Como entidad comprometida con la formación, el respeto y los valores que deben regir la práctica deportiva, reafirmamos nuestra defensa de un entorno seguro, integrador y ejemplar para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad", comenzó el escrito publicado por el club.

"Asimismo, queremos agradecer el comportamiento de nuestra afición, ejemplar y respetuosa, a la que una excepción individual no puede manchar su apoyo constante, que refleja los valores que representa nuestro club", continuaba la entidad haciendo referencia al episodio final con ese aficionado ferrolano envuelto en la polémica con el trío arbitral.

"Del mismo modo, queremos subrayar que nuestra lucha por un deporte sano, noble y libre de comportamientos violentos no exime en ningún caso al club de ejercer, a través de los cauces reglamentarios y las instancias correspondientes, todas aquellas acciones o reclamaciones que considere necesarias para la protección de sus legítimos intereses y la salvaguarda de la esencia del baloncesto. El respeto al juego y a sus principios exige también velar por la equidad, la transparencia y la justicia en todos los ámbitos de nuestra actividad", finalizó el escrito emitido por la directiva del Uni.

