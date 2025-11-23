Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “No me gusta hablar de los árbitros, pero esto es difícil de entender”

López, en el duelo del domingo en A Malata Daniel Alexandre

“No me gusta hablar de los árbitros porque todos cometemos errores, pero para mí, lo de hoy es muy difícil de entender”, indicó Lino López después del duelo entre el Baxi Ferrol y el IDK Euskotren en el que acabó expulsado.

Al entrenador le parece “muy excesivo que te piten una técnica por pasar la línea lateral y otra por llevarte las manos a la cabeza”, aseguró al tiempo que añadió que esta no era la primera vez que el árbitro principal le expulsa, "ya lo hizo contra Gernika, también por dos técnicas casi seguidas”.

Con todo, para Lino eso ya es “agua pasada porque todo va muy rápido y ya hay que pensar en el partido de la Eurocup”. De igual manera, sobre este duelo comentó que “nos faltó estar un poco más acertadas, habernos centrado más en el rebote defensivo y estar atrás muy duras. Cuando lo hicimos, competimos muy bien, aunque no nos llegásemos a ponernos por delante”.

Por último, el ferrolano quiso destacar el papel de Claire Melia, que acabó con 18 puntos y cinco rebotes, ya que “por la mañana estaba enferma con amigdalitis y no sabíamos si podía jugar. Al final lo hizo y acabó exhausta. Nunca suelo destacar individualidades porque priorizo el equipo, pero la actuación de Claire es para hacerle un monumento por todo lo que ha peleado”, concluyó el técnico del Baxi.