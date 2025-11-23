El Baxi Ferrol no puede con el imparable IDK (66-71)

El Baxi no pudo contra la fortaleza del IDK Daniel Alexandre

El Baxi Ferrol cae contra el IDK Euskotren en un partido muy reñido y disputado, que no se cedió hasta el final (66-71).

Lino López ya había avisado de que no iba a ser un partido fácil contra uno de los equipos más en forma de la competición. Y desde el inicio así fue. Mientras que el cuadro dirigido por Aranzazu Muguruza comenzó machacando a su rival desde el triple gracias al acierto de Paige Robinson, el Uni anotaba a cuentagotas por medio de la capitana Blanca Millán (4-11).

Las ferrolanas no eran capaces de ser consistentes en sus ataques, mientras que en defensa, tras esos desajustes iniciales, estuvo mucho mejor y contuvo mejor las acometidas de su rival. En este sentido, apareció Dalayah Daniels que primero puso un taponazo a Khadija Faye, para luego acabar con una bonita bandeja en el otro lado. Estas dos acciones dieron alas al Baxi, que lograron reducir la diferencia a tres puntos (8-11), pero fue todo un espejismo porque dos grandes acciones de Ejim y Robinson pusieron el +9 en el marcador, lo que obligó a Lino a parar el partido (8-17).

Tras esta pausa técnica, su equipo mejoró, pero no lo suficiente como para reducir la diferencia que se quedó en siete puntos, al finalizar el primer acto del encuentro (12-19). En el segundo, como si de un hechizo se tratase, ningún equipo fue capaz de anotar hasta que pasaron tres minutos. Además, lo hizo el IDK, por medio de Hannah Jump, de la peor manera posible, con un triple. Trató de contestar Alba Sánchez-Ramos, pero nuevamente el Uni recibió dos dagas, lo que obligó a un nuevo tiempo muerto (14-27).

En esta ocasión, la bronca de Lino a las suyas sí que tuvo el efecto deseado, porque comenzaron a jugar con más claridad y eso ocasionó más oportunidades que se transformaron en dos triples, uno de Moira Joiner y otro de Dalayah Daniels, que apretaron más el encuentro (20-28), algo que no gustó a Azu, por lo que detuvo ese intento de remontada.

Pero algo había cambiado y era la energía que había en una A Malata, que empezó a vibrar con las suyas. Y ellas respondían canasta a canasta. Cuando más cerca estaba de poner en apuros al IDK, llegó un triple de Itziar Ariztimuño sobre la bocina para dejar un +9 tras la primera mitad (25-34). Tras el paso por los vestuarios, esa energía del final del segundo cuarto se multiplicó, como las manos de Karolina Sotolova y Blanca Millán para robar balones.

Pero no sólo sirvieron para defensa, sino que en ataque aportaron muchos puntos, al igual que Moira Joiner e Ine Joris, que se encargaron de apretar el duelo (35-39). La entrenadora del IDK trató de pararlo, pero sin mucho éxito porque sus jugadoras no parecía reaccionar. Sólo algunas jugadas cuestionables de los colegiados, les daban respiro. Eso afectó ligeramente al Uni, que luchaba con todo para mantenerse en un partido muy disputado (42-47). Pero cuando mejor estaba el cuadro local, apareció Jump para clavar una daga que parecía mortal, de no ser por una inconmensurable Claire Melia, que la neutralizó con un 2+1 tras exhibir su juego de pies en la pintura (48-54).

Todo quedaba por decidirse cuando se entró en un último cuarto en el que la tensión subió a nivel altísimos. Y en esos momentos, la que mejor se maneja es la ‘13’ del Baxi. Melia cargó con sus compañeras para hacerlas soñar con la victoria (54-59). Pero, apareció Ariztimuño para dar tranquilidad a su equipo y así acercarse un pelín más a la victoria. Además, contaron con la ayuda arbitral, que empezó a señalar técnicas al Uni, que acabó con Lino expulsado. Pero la cosa no quedó ahí, sino que también echaron a Javi Masaguer, el speaker del equipo.

A Malata estalló contra el trío arbitral y entonó el clásico "Fuera, fuera". Mientras, el juego seguía en la pista, pero todo lo que había pasado descentró al equipo, que acabó cayendo por un ajustado 66-71.