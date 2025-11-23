El Baxi Ferrol, a hacer desaparecer al IDK Euskotren

Erjavec, que formó con su selección en este parón, durante el duelo de pretemporada ante las vascas emilio cortizas

El “tête-à-tête” entre Baxi Ferrol e IDK Euskotren al principio de este ejercicio, concretamente en el primer choque de pretemporada –ese en el que midieron fuerzas en el Trofeo Concello de Ferrol y que cayó del lado vasco– en absoluto puede considerarse un preludio del enfrentamiento liguero que esta tarde se repetirá en A Malata –18.00 horas–.

Y así lo hizo saber también el preparador Lino López en una Liga Femenina Endesa ya muy rodada y en la que ya puede contar con todas sus jugadoras... a diferencia de lo visto en el pabellón ferrolano el pasado agosto. “En las pretemporadas son partidos de entrenamiento donde intentas que el equipo crezca y trabaje”, recordaba el ingeniero López, “no le doy mucho valor a esos partidos. Ya vimos que era un equipo muy físico y con mucho ritmo. Eso nos lo vamos a encontrar seguro porque es una de sus cualidades”.

Si bien, el entrenador subrayó una delas principales diferencias de hace unas semana a ahora: la presencia de Claire Melia y de la que está siendo uno de sus pilares, Dalayah Daniels –74 puntos, 29 rebotes y diez asistencias de momento–. “Estábamos en inferioridad física. Seguramente ahora sea un partido totalmente diferente”, señala López. Tanto en su contenido como se espera en su resultado, en un choque que llega tras el parón liguero por los compromisos de selecciones, en una ventana en la que, precisamente, la irlandesa formó con su combinado –además de Ine Joris y Karla Erjavec–. “Implica una carga”, cuenta el preparador, señalando asimismo que “estoy contento con la semana que hemos tenido”.

Una ecuación en la que también entra la variable Clémentine Samson que, con trabajo de equipo y también individual y con jugadoras realizando sesiones voluntarias “tiene que ir adaptándose”. López repetía su satisfacción por el trabajo tanto de esta nueva incorporación como del resto de sus pupilas, a la espera de que este se refleje en la fortaleza de A Malata ante la revelación IDK. “Es uno de los mejores de la liga ahora mismo. Sólo ha perdido contra el Valencia allí y compitió muy bien. Ha sido capaz de ganar en Murcia y en la del Perfumerías Avenida. Es muy físico y tiene un equilibrio muy grande. Te llevan al límite”, añade un López acostumbrado a superar retos.