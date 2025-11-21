El Baxi Ferrol se planta ante la violencia de género

La plantilla y el cuerpo técnico del Baxi Ferrol posan con Martina Aneiros durante la promoción de la campaña contra la violencia de género C.C.

El Baxi Ferrol dice no a la violencia de género. El conjunto de A Malata se planta ante el machismo, que cada día está más presente en la sociedad, algo que no debería ser así. Por ello, el Uni, aprovechando que el duelo ante el IDK Euskotren se juega dos días antes del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, ayudará a la Xunta de Galicia a concienciar y visibilizar este problema, y así dar difusión a la campaña de promoción y sensibilización del deporte femenino gallego 2025 del organismo autonómico.

"Todos sabemos la lacra social que supone la violencia de género y es muy importante que tanto la Xunta como el club se involucren y visibilicen esta situación", indicó Lino López, técnico del Baxi, al tiempo que añadió que "esta labor que hace el club y las jugadoras es fundamental. Está por encima de victorias y derrotas. Entonces, es un día importante para nosotros y para que todo el mundo se conciencie".

De igual manera, habló la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que explicó la campaña que está organizando el organismo durante toda este semana. "Este partido do domingo está integrado nun deses encontros que forman parte da campaña de promoción e sensibilización do deporte feminino galego 2025. É unha iniciativa que busca visibilizar, reforzar e apoiar o papel da muller no deporte e facelo cunha mensaxe: que o deporte feminino galego é talento, compromiso e ilusión. Por iso merece todo o noso respeto e atención", apuntó.

Asimismo, añadió que "a campaña no só busca reforzar o papel da muller no deporte, senón tamén no plano social. Queremos contribuír a esa loita contra a violencia de xénero. Debemos involucrarnos todos, dende as administracións, institucións, clubes, deportistas e toda a cidadanía para que haxa unha sociedade xusta e moderna onde non haxa espazo para a violencia".

Por último, Aneiros destacó la labor del Uni "tanto do presidente, da directiva, das xogadoras e do corpo técnico para promocionar a igualdade e formar referentes para a nosa comarca. Sen dúbida, o Baxi é un orgullo para Ferrol e para Galicia".