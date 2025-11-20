Moira Joiner, jugadora del Baxi: “La principal razón por la que quise volver fue por el cariño que me dio Ferrol”
La americana habla sobre sus inicios en el baloncesto, al tiempo que ensalza al Uni y a la ciudad naval
Si se habla de talento, humildad y esfuerzo hay que pensar en un equipo, el Baxi Ferrol, y en una jugadora en concreto. Ella es Moira Joiner (Michigan, 2000). La americana lleva toda su vida ligada a un balón de baloncesto y, aunque tuvo dudas sobre si iba a llegar a ser profesional, lo consiguió. Y no sólo eso, sino que es una de las más destacadas en la liga española. Moira se siente muy agradecida con el Uni y con Ferrol por “todo lo que me apoyan siempre”. Por ello, no tuvo dudas en volver para seguir creciendo como persona y profesional.
¿Cómo empezó a jugar al baloncesto?
Mis padres nos entrenaron a mis hermanos y a mí desde que éramos pequeños. Mis dos hermanos siempre jugaron a baloncesto, entonces fue una cosa familiar. Yo empecé cuando tenía tres o cuatro años. Siempre fue una parte importante para nosotros.
¿Cuando se dio cuenta de que podía dedicarse profesionalmente?
No te sabría decir porque hubo muchos altos y bajos por culpa de las lesiones que tuve en la universidad. Hubo momentos en los que no parecía real, pero en mi año júnior y en el sénior pensé que podría intentarlo y aquí estamos ahora (ríe).
¿Fue complicado obtener esa beca para ir a la universidad?
Te diría que sí, que fue muy difícil debido a todo el trabajo que tuve que poner con mi equipo del instituto. En la competición estatal nos fue muy bien, pero aun así fue muy difícil (ríe).
Hubo momentos en los que no parecía que pudiese ser profesional
Acabas en una muy buena, como es Michigan State. ¿Qué fue lo que más aprendió?
Lo que más aprendí fue a ser paciente. Puedo trabajar muy duro y obtener resultados, pero no dedicaba tiempo para recuperarme de los golpes. Tengo que ser más paciente y dejar que las cosas pasen.
¿Disfrutó de su estancia?
Sí, me encantó Michigan State. Además, siendo de Michigan es como si fuera mi hogar.
De allí salieron jugadores muy famosos como Earvin ‘Magic’ Johnson. ¿Le impuso un poco saber que iría a la misma universidad que fue él?
Sí, un poco sí (ríe). Muchos grandes jugadores salieron de Michigan State y haber podido representar a los Spartans fue un sueño hecho realidad.
Justo después de graduarse, fichó por el Baxi Ferrol. ¿Cómo se dio esa circunstancia?
Tenía una agente, que se llamaba Jenna Allen, que me estaba ayudando con esas cosas. Nunca habíamos jugado juntas, pero también fue a Michigan State y nos conocíamos. Ella había jugado aquí, en el Baxi Ferrol, durante cuatro años para Lino (López, entrenador del equipo) y sabía que le había dicho muy buenas cosas de mi. Eso ayudó a que Lino me reclutase y por eso estoy aquí ahora mismo.
Tuvo que ser difícil dejar a su familia y a amigos detrás.
Sí, sí que lo fue (ríe). Como estaba en Michigan State, muy cerca de casa, esta fue la primera vez que salía de mi hogar, de mi casa.
Durante su primera temporada mejoró mucho con el paso de los partidos. ¿Cuánto trabajo puso para conseguirlo?
El año pasado todo pasó muy rápido. Lino es una persona que siempre quiere que lo hagamos bien y cree mucho en nosotras. Para mí fue más trabajo mental que físico, porque físicamente estaba lista para jugar, pero mentalmente me tenía que aprender las jugadas en ataque, estar pendiente de a quién tenía que defender y ajustarme a este baloncesto.
En la universidad aprendía a ser más paciente y a dejar que las cosas pasen
Se juega de manera distinta allí que aquí.
Exacto. Lo más difícil de pasar de jugar en la universidad a hacerlo de forma profesional aquí es que la gente es muy fuerte y muy rápida. Esas son las dos cosas a las que me tuve que adaptar muy rápido.
Y lo hizo, ya que contribuyó a los éxitos del equipo.
Fue la mejor temporada de “rookie” que podía tener. Fue muy emocionante para mí. Amo muchísimo a mis compañeras y habíamos hecho muchas cosas. Además, teníamos a Ferrol detrás de nosotras apoyándonos todo el rato. Estoy muy agradecida por el cariño que nos mostraron.
La pena fue no conseguir ese título de Eurocup.
Sí, me sentí muy triste por no haberlo logrado. Realmente quería ganar. No éramos favoritas para hacerlo, pero luchamos hasta el último minuto para lograrlo y no pudo ser.
Ferrol no dejó de apoyarlas.
Pues sí. Esa fue la razón principal por la que quería volver, porque sabía que la gente nos apoya muchísimo, aunque perdamos. Sabemos que estarán ahí para cualquier cosa. Todo el mundo estaba muy emocionado con nosotras.
A nivel personal no descansó, ya que se fue a Australia a jugar una liga de verano. ¿Cómo surgió esa opción?
Siempre tuve mucha curiosidad sobre Australia y quería ir allí a probar. Quería intentarlo y estoy muy contenta de haberlo hecho, aunque fue un viaje muy largo hasta allí (ríe).
Además, dejó su huella al ser la mejor defensora.
Mi temporada allí fue un reto porque empecé a jugar como base. Pensé que sería muy bueno para esta campaña si tenía que jugar en esa posición. En cuanto a la defensa, siempre defendí a cualquiera.
Ciertamente volvió como una jugadora diferente. ¿En qué cree que ha cambiado?
Cuando empecé a jugar baloncesto lo hacía como base y luego cuando comencé en la universidad cambié de posición. Una de las cosas que me decían mis entrenadores es que podía jugar en los puestos de “1” al “3”. Lo que necesite mi entrenador, será lo que haga.
Desde fuera se la ve más cómoda como escolta. ¿También lo siente así?
Creo que depende. Realmente me gusta mucho jugar como “1”, pero también me gusta jugar un poco alejada de la pelota. Así que quizá, esta temporada, con más tiempo, me sienta más cómoda en la posición de base.
¿Cómo valora el inicio de temporada del equipo?
Creo que bien. Hemos tenido lesiones, Gala (Mestres) se ha tenido que ir –anunció su embarazo al comienzo de la campaña–, así que hemos tenido que cambiar cosas. También hay compañeras nuevas. Quizá se notó un poco más la baja de Gala porque tiene mucha experiencia, ya que llevaba aquí tres años. Creo que la gente con experiencia en este equipo hace una gran diferencia porque conocen todas las jugadas.
Ahora es una de las veteranas. ¿Siente más responsabilidad para liderar a las nuevas?
Diría que sí. Estoy aportando mi experiencia del año pasado. Lino ha tenido mucho éxito porque su sistema es muy complicado de defender, pero también es muy complicado de aprender. Creo que ahora sí que tengo ese rol de ayudar a las chicas si lo necesitan.
Me sentí muy triste cuando perdimos la Eurocup, lo luchamos hasta el final
Regresan después de dos semanas de parón. ¿Fueron necesarias para recargar pilas?
Creo que descansar, tanto mentalmente como físicamente, es necesario porque vamos a atravesar la parte más complicada de la temporada en la que es necesario ganar partidos importantes.
Durante ese tiempo, el equipo anunció el fichaje de Clémentine Samson. ¿Qué le parece su incorporación?
Creo que es un fichaje muy bueno. Necesitábamos otra jugadora en la plantilla. Estoy muy emocionada por saber qué puede aportar. Sé que va a traer mucha experiencia porque conoce la liga.
Este domingo reciben al IDK Euskotren. ¿Qué será necesario hacer para ganar?
Tenemos que jugar como equipo durante los cuarenta minutos, no sólo diez o veinte.
Lino es una persona que cree mucho en nosotras y en nuestra capacidad
Tres días después se juegan la primera posición en la fase de grupos de la Eurocup.
Sí, será una semana complicada, pero estamos listas. Vamos a por todas.
¿Qué objetivos se marca el equipo para esta temporada?
Hemos hablado de muchas cosas, pero lo que nos dice Lino es que juguemos juntas y tener humildad. En la cancha quiere que nos centremos en la defensa y seamos mejores.
¿Y los suyos personales?
Creo que esta temporada es una oportunidad muy buena para mí de ser mejor de base, porque me puede hacer mucho más valiosa como americana jugando en el extranjero. Espero que lo pueda hacer muy bien y hacer a mis compañeras mejores.
Por último, ¿cuál es el sueño de Moira Joiner?
¡Este es mi sueño! Lo estoy viviendo (ríe). Te diría que jugar al baloncesto y viajar. También tengo otras metas, pero me gustaría mantenerlas en secreto (ríe).
“Soy una persona a la que le gusta escribir y pintar”
Aunque lleva toda su vida ligada al baloncesto, Moira es una persona muy talentosa en otros aspectos como la fotografía, la pintura o el dibujo. Siempre que puede buscar potenciar esa habilidad para, en un futuro lejano, aunque no le guste mucho pensar en ello, se pueda dedicar a su otra gran pasión.
El baloncesto es una parte muy importante en su vida, pero ¿qué proyectos tiene fuera de él?
Me gustan muchas cosas. Soy una persona muy artística. Me gusta pintar, dibujar y escribir. Me apasiona todo lo que tenga que ver con el arte. Quizá tenga algunas pequeñas oportunidades que quiera aprovechar algún día.
¿Donde se ve en un futuro lejano?
Uff, es complicado (ríe). No te sabría decir. Me veo viajando. Todavía son muy joven para seguir jugando al baloncesto. Así que, de momento, serían esas dos cosas. No sé que más decir (ríe). Es una pregunta muy complicada. No me gusta mucho pensar en el futuro (ríe).
Habla mucho de viajar. ¿Tiene algún destino favorito?
He visto muchos sitios con el Baxi durante la Eurocup, pero quizá mi siguiente destino sea Irlanda, así puedo visitar a Claire (Melia).
¿Le gustaría que alguna de sus amigas o más jugadoras americanas jugasen en España?
Tengo muchas amigas con las que me gustaría jugar. No te sabría decir. Es cierto que tengo una amiga de Michigan State que podría venir a España a jugar. Sería muy divertido que lo hiciese.