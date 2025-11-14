El Baxi Ferrol incorpora a la alero Clementine Samson

Samson (izquierda), durante un partido contra el Celta JORGE MEIS

Clementine Samson vuelve a Galicia para jugar en el Baxi Ferrol hasta el final de la temporada. La alero francesa, de 34 años de edad, completará la plantilla que dirige Lino López tras llegar del Movistar Estudiantes, con el que jugó cinco partidos.

Samson disputó dos temporadas, la 23/24 y 24/25, en Celta Zorka, también de Liga Femenina Endesa. En la primera registró una media de diez puntos y cuatro rebotes, mientras que en la segunda promedió 13,2 tantos y capturó 4,1 rechaces por compromiso.

La llegada de Clementine Samson eleva a diez el número de jugadoras del Baxi Ferrol tras las marchas de Bego de Santiago y Gala Mestres.