Un Baxi Ferrol que no entiende de parones

Claire Melia jugará tres duelos con Irlanda FEB

La competición no para el Baxi Ferrol, o al menos para tres de sus jugadoras. Sí, es cierto que hasta el domingo 23 no habrá partidos de la Liga Femenina Endesa y hasta el miércoles 26 de Eurocup, pero hay otros eventos en los que el club de la ciudad naval estará representado. En concreto, en los partidos de clasificación para el Eurobasket que se disputará el año 2027 en Finlandia, Lituania, Bélgica y Suecia.

En ellos estarán Karla Erjavec, con Croacia; Ine Joris, con Bélgica; y Claire Melia, con Irlanda, que buscarán que sus respectivos combinados nacionales logren disputar la máxima competición continental. De igual manera, Karolina Sotolova también podría haber recibido la llamada de la selección checa, pero en esta ocasión, no fue convocada para los amistosos ante Hungría.

Sea como fuere, habrá tres grandes jugadoras representando al Uni, lo que supone un honor por el buen trabajo que están haciendo y un poco más de desgaste para sus cuerpos. Ellas no podrán descansar tanto como sus compañeras en este parón, pero no les importa porque ir con tu país es algo único y por lo que están dispuestas a sacrificarse, siempre y cuando no se lesionen, y mermen más al conjunto de la ciudad naval que sólo cuenta con nueve integrantes en su plantilla.

En este momento, tanto Erjavec como Melia y Joris ya se están ejercitando con sus selecciones para estos encuentros clasificatorias. Las primeras en abrir la ronda de partidos serán la croata y la irlandesa. Karla, junto con Shavonte Zellous (Perfumerías Avenida) y Adrijana Cvitkovic (Hozono Global Jairis) se medirá este miércoles, a las 18.00 horas, contra Grecia –en la que estará la jugadora del Leganés Elena Bosgana– en territorio heleno, mientras que Claire hará lo propio contra Luxemburgo en Dublín.

Ine, que coincidirá con Elise Ramette (Joventut) y Billie Massey (Jairis), debutará en estas ventanas el jueves a las 20.45 horas en Leuven. Bélgica, vigente campeona del Eurobasket tras vencer a España, empezará su clasificación contra la Finlandia de Lotta-Maj Lahtinen, del Araski.

La traca final

Casi sin tiempo para descansar, el sábado volverá a ser el turno para Croacia e Irlanda. El primero de los combinados se enfrentará a Dinamarca, que cuenta en sus filas con la jugadora del Perfumerías Avenida Laura Erikstrup, mientras que el segundo hará lo propio contra Bosnia Herzegovina (20.25 horas, en Dublín). Bélgica, por su parte, disputará su segundo y último encuentro en Vilnius, a las 15.00 horas, contra la Lituania de Juste Jocyte (Spar Girona).

Aunque Joris podrá regresar con antelación a Ferrol para descansar un poco antes de volver a los entrenamientos con el Uni, Erjavec y Melia tendrán que esperar unos días más, ya que les queda un tercer partido por disputar, previsto para el martes 18. En el caso de la base, regresará a su país, concretamente a la localidad de Slavonski Brod, para medir sus fuerzas contra Macedonia del Norte (18.00 horas).

En este choque luchará contra Merrit Hempe, del Casademont Zaragoza, para hacerse con la victoria. Claire, por su parte, viajará hasta Riga para enfrentarse a Israel (19.00 horas). Sin duda, serán desplazamientos largos los que afrontarán las dos jugadoras del Uni, lo que sumado al cansancio del partido, hará que estén entre algodones.

Con todo, debido a su espíritu competitivo y combativo no lo notarán y estarán a tope para el duelo ante el IDK Euskotren y así ayudar a unas compañeras, que no dejarán de animarlas.