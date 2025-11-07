El Baxi Ferrol pasea su rodillo en La Seu (61-89)

El Uni estuvo muy bien en la parcela defensiva FEB

El Baxi Ferrol saca el rodillo a pasear para marcharse al parón de selecciones con una gran victoria lograda ante un Cadí La Seu que fue de más a menos (61-89).

No hay cansancio que valga. Eso debió pensar el conjunto catalán que quiso desgastar al máximo al Uni en el arranque del partido. Desde el salto inicial quiso imprimir un ritmo muy alto de juego, con pocos segundos de posesión. En este estilo, la que se encontró más cómoda fue Laia Raventós. La base asumió el papel protagonista, primero anotando una bandeja con una facilidad pasmosa y luego robando un balón a Moira Joiner, que ella misma culminó con un triple.

Estaba desatada, pero enfrente tenía a una Blanca Millán que seguía con su estado de trance de Ostrava. En su primera ocasión, la santiaguesa clavó su primera daga. Pero no sólo eso, sino que inspiró a Ine Joris y a Karolina Sotolova que completaron un parcial 0-8, que dio la vuelta al marcador (5-8). La cosa no hizo nada más que empezar porque Joris estaba muy acertada de cara al aro, como así lo demostraron sus tres triples, que obligan a Isaac Fernández a parar el encuentro (7-16).

Con todo, su plan no funcionó porque, a pesar del cambio de quinteto de Lino López, sus jugadoras seguían enchufándolas de todos los colores. Daba igual si era desde el arco, con una bandeja al contraataque o desde la personal, el resultado era el mismo: canasta. Lo que ayudó a poner la máxima del encuentro (11-22).

En ese instante, el conjunto local reaccionó ligeramente gracias a la explosiva Raventós y a Nahan Niare, que empezó a hacer mucho daño en la zona, aunque eso no se tradujo en muchos puntos para su equipo debido al poco acierto exterior. Aun así, se notó ese pequeño cambio de tendencia, que rápidamente se encargó de cortarlo Alba Sánchez-Ramos con un triple para la bocina para poner el +9 con el que se cerró este acto inicial (18-27).

Festival triplista

Y de la misma manera, pero con Karla Erjavec de protagonista, arrancó el segundo cuarto. La croata, que en los últimos partidos ya se encontró más cómoda, fue la referencia ofensiva del Uni. Capitalizó la mayoría de los ataques, ya fuese finalizando ella con un lanzamiento desde el perímetro o con una asistencia, que aprovechó una Dalayah Daniels muy marcada. Aun así, su equipo no la echó en falta debido al acierto de su compañera y a la falta de puntería del rival.

Lo intentaron Marina Mata y Raventós, pero sin mucha convicción, ya que Erjavec castigó su osadía con un nuevo triple, el octavo del Baxi en esta primera mitad, lo que obligó a pedir un tiempo muerto a Fernández (22-38). En él, el técnico se mostró muy cabreado hasta el punto de soltar frases como “todo mal” o “¿qué queréis hacer?”.

Tras la reanudación, Werth encabezó una pequeña reacción, que rápidamente se vio sofocada por Moira Joiner, que anotó siete puntos casi seguidos para poner el +22 en el luminoso (25-47). Con esa diferencia máxima, el Cadí La Seu se soltó un poco. Sabía que tenía poco que perder y forzó más las situaciones en ataque y sacó varias faltas a un Baxi que todavía no había cometido ninguna en casi quince minutos de partido.

A base de tiros libres de Lucía Rodríguez y Niare, el equipo catalán se acercó un poco en el marcador en un partido que estaba prácticamente sentenciado debido a un Uni muy solvente y acertado desde el arco, como demostró su diez de 22 en triples (31-50). Ese altísimo porcentaje, como podría esperarse, comenzó a bajar paulatinamente en el inicio del tercer cuarto.

A pesar de haber buenos lanzamientos, el balón ahora no quería entrar. Con todo, no fue un problema muy grande, ya que en defensa el equipo echó el candado, especialmente una recuperada Claire Melia que forzó la cuarta de Niare, para su desesperación. No fue hasta el segundo minuto cuando Aguilar, desde el tiro libre, rompió esa sequía anotadora de ambos conjuntos (33-50). Esos dos puntos, despertaron a Joiner y a Millán, que respondieron con cuatro tantos seguidos para poner un +21 que le pesaba mucho a un Cadí La Seu, que salió mucho mejor en esta segunda mitad, pero seguía sin estar fino de cara al aro (33-54).

Rotaciones

Y eso, el Uni lo hizo pagar por medio de Karla Erjavec, que anotó su cuarto triple, e Ine Joris. Entre las dos estiraron un poquito más la renta y provocaron un nuevo tiempo muerto de Isaac Fernández, que casi ondeaba la bandera blanca ante el poderío del conjunto ferrolano (33-61). No obstante, sus pupilas lo siguieron intentando. Dio igual que siguiesen lloviendo triples, ellas seguían luchando y eso tuvo su primero, ya que obligaron a Lino López a parar el partido después de dos buenas acciones de Shaylee Gonzales, con una canasta y un asistencia con las que prácticamente se cerró el tercer cuarto (39-69).

En el último acto, el Baxi bajó un poco el pistón, quizá fruto de ese cansancio acumulado durante el agotador mes de octubre y de una defensa más asfixiante del Cadí La Seu, sus prestaciones bajaron en ataque (46-74). Sin embargo, eso a Lino no le importó demasiado porque aprovechó para poner en práctica nuevas jugadas y haciendo rotaciones, entre las que estaba incluida Silvia Millán, que anotó sus primeros puntos con el Uni gracias a un pase de su hermana Blanca. Mientras, su rival fue limando poco a poco la diferencia para dejarla en el 61-89 definitivo.