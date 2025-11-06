Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol, de Chequia a Lleida sin pasar por la casilla de salida

Las de Lino López se miden en la noche del viernes al Cadì La Seu de vuelta en LF Endesa

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
06/11/2025 14:37
Dalayah Daniels tuvo un papel muy destacado en la victoria del pasado miércoles frente al Ostrava
Dalayah Daniels, durante el encuentro ante las formación checa en A Malata
Emilio Cortizas

Sin pasar por la casilla de salida, pero sí, al menos, regresando a territorio nacional, el Baxi Ferrol sigue girando la rueda de una nueva campaña con su calendario de competición lleno. Tras un nuevo recital en Eurocup, en un encuentro en el que debutó la canterana Elena Baldonedo y la salida a pista de otra Millán, Silvia, la brújula de Lino López apunta ahora al Cadì la Seu –21.00 horas, palau municipal d’esports–. 

Las nuevas rotaciones incorporadas a la formación ferrolana dan aire al equipo del ingeniero López y también, sin duda, las victorias, en esta ocasión, continentales. “El equipo está bien. Hemos hecho un buen partido y eso fortalece. Pudimos rotar a todas, las once disponibles y eso es importante”, señala el preparador, apuntando a la posibilidad de que tanto Claire Melia y Elena Rodríguez, ambas con problemas físicos, puedan estar en la pista catalana.

El Baxi estuvo muy bien en tareas defensivas

La carga del Baxi Ferrol explota en Ostrava (64-98)

Más información

“Creo que van a estar disponibles”, decía López. El técnico de la ciudad naval quiere echar más argamasa a una defensa desde la que construye sus victorias, dejando un lado “los altibajos que estamos teniendo en algún partido. Intentar llevar el ritmo del partido”, señala, ante un Cadì la Seu que “en su pista es un rival muy complicado. La liga está muy igualada y necesitamos estar a ese nivel físico durante 40 minutos”.

El muro ferrolano en la retaguardia no puede caer, con López confiando de inicio en el ataque de las suyas, como ya manifestó en choques previos. “Creo que tenemos jugadoras con capacidad para anotar y talento para generar”, subrayaba, poniendo en foco en el nivel defensivo para “jugar a un ritmo rápido, presionar y defender como nos gustaría, y hacerlo durante todo el partido”. 

Un plan de partido ante un conjunto de La Seu d’Urgell que, si bien sólo suma un triunfo en su casillero, muchas de sus derrotas fueron por diferencias mínimas y ante conjuntos con Valencia o Avenida.

Te puede interesar

Morcegos de Galicia

Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño
Redacción
Imagen de archivo de uno de los sucesos

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115
Redacción
Un instante de la última reunión

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”
Verónica Vázquez