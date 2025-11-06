El Baxi Ferrol, de Chequia a Lleida sin pasar por la casilla de salida

Dalayah Daniels, durante el encuentro ante las formación checa en A Malata Emilio Cortizas

Sin pasar por la casilla de salida, pero sí, al menos, regresando a territorio nacional, el Baxi Ferrol sigue girando la rueda de una nueva campaña con su calendario de competición lleno. Tras un nuevo recital en Eurocup, en un encuentro en el que debutó la canterana Elena Baldonedo y la salida a pista de otra Millán, Silvia, la brújula de Lino López apunta ahora al Cadì la Seu –21.00 horas, palau municipal d’esports–.

Las nuevas rotaciones incorporadas a la formación ferrolana dan aire al equipo del ingeniero López y también, sin duda, las victorias, en esta ocasión, continentales. “El equipo está bien. Hemos hecho un buen partido y eso fortalece. Pudimos rotar a todas, las once disponibles y eso es importante”, señala el preparador, apuntando a la posibilidad de que tanto Claire Melia y Elena Rodríguez, ambas con problemas físicos, puedan estar en la pista catalana.

“Creo que van a estar disponibles”, decía López. El técnico de la ciudad naval quiere echar más argamasa a una defensa desde la que construye sus victorias, dejando un lado “los altibajos que estamos teniendo en algún partido. Intentar llevar el ritmo del partido”, señala, ante un Cadì la Seu que “en su pista es un rival muy complicado. La liga está muy igualada y necesitamos estar a ese nivel físico durante 40 minutos”.

El muro ferrolano en la retaguardia no puede caer, con López confiando de inicio en el ataque de las suyas, como ya manifestó en choques previos. “Creo que tenemos jugadoras con capacidad para anotar y talento para generar”, subrayaba, poniendo en foco en el nivel defensivo para “jugar a un ritmo rápido, presionar y defender como nos gustaría, y hacerlo durante todo el partido”.

Un plan de partido ante un conjunto de La Seu d’Urgell que, si bien sólo suma un triunfo en su casillero, muchas de sus derrotas fueron por diferencias mínimas y ante conjuntos con Valencia o Avenida.