Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Contento por la victoria, pero hay que recuperarnos para el partido del viernes”

El ingeniero del Baxi Ferrol, Lino López, mostró su alegría por sumar una nueva victoria en la Eurocup, la quinta en otros tantos partidos, pero no le gustó tanto cómo se desarrolló el encuentro ante el Ostrava durante la primera mitad, especialmente en un primer acto en el que “nos anotan 26 puntos”. Con todo, el buen hacer de las suyas tras el descanso propició que pudiese haber más rotaciones, algo que “es muy importante porque ahora tenemos un duro viaje por delante”.

El preparador ferrolano quiso hacer hincapié en el desarrollo de un encuentro que no empezó de la mejor manera. “El partido tiene dos partes muy diferenciadas. La primera que es casi todo ofensiva y luego otra distinta. En el primer cuarto nos anotan 26 puntos y luego en el segundo igualamos el marcador, no porque defendamos muy bien, sino porque anotamos 31 tantos”, indicó y añadió que “eso nos permitió irnos al descanso cinco arriba, pero donde ellas fueron capaces de estar muy duras en defensa, anotar con mucha facilidad y meter muchas canastas en transición, especialmente en la primeros segundos de transición, que es lo que habíamos hablado de lo que nos iban a hacer”, comentó.

Con todo, y tras una charla en el descanso en la que se dedicó a corregir esos errores y pedir a las suyas un pasito más en defensa, ellas escucharon, ya que ahogaron a su rival durante gran parte del tercer acto del partido. “Al salir del descanso ya no anotan prácticamente, sólo dos puntos en seis minutos. Somos capaces de estar muy intensas, robar balones, con el ritmo que queríamos nosotras y ahí es donde rompemos el partido. Contento porque sabemos de la dureza de los choques de Europa”, explicó.

Eso le permitió gestionar el encuentro de otra forma y poder pensar en su siguiente compromiso, que será este viernes ante Cadí La Seu. "Esa ventaja que logramos nos permitió rotar y que la jugadora que más minutos estuvo en pista fueron sólo 25. Eso es importante. Ahora toca recuperarnos para afrontar un partido para el que vamos a tener muy poco tiempo para hacerlo y prepararlo”, zanjó el preparador ferrolano, que ya comenzó a pensar la estrategia para un rival que está justamente por debajo en la clasificación y al que deberá de ganar para irse con tranquilidad al parón de selecciones.