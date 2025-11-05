La carga del Baxi Ferrol explota en Ostrava (64-98)

El Baxi estuvo muy bien en tareas defensivas FIBA

El Baxi Ferrol vuele a exhibir su puntería ante un Ostrava, que puso en aprietos al conjunto ferrolano en el primer cuarto, pero que luego fue perdiendo fuelle (64-98).

Se preveía que iba a ser un duelo de pistoleras y así fue desde el inicio. Apenas unos segundos fueron lo que tardaron Marina Ewodo, Dalayah Daniels e Ine Joris en poner los primeros puntos en el marcador. Ambos equipos buscaron ataques muy rápidos para poder exprimir sus mejores cualidades.

Fruto de ello, apenas habían pasado tres minutos y el marcador ya reflejaba trece puntos (7-6). Sin embargo, había algo raro en el ambiente que no convencía a Lino López. Su equipo no estaba bien en defensa y, en ataque, su pistola se encasquilló tras un tiro en suspensión de Karolina Sotolova (8-8).

El cuadro checó, que notó esa sensación de incomodidad, apretó más atrás y ahogó la ofensiva ferrolana. Además, ellas no perdieron su acierto e impulsadas por Iva Belosevic abrió un parcial de 6-0, que obligó a Lino a pedir su primer tiempo del partido para ajustar varias cosas y cambiar completamente a su quinteto.

Con todo, no funcionó y esa brecha del Ostrava se fue hasta las trece unidades, cuando el Uni pudo responder (21-8). Fue a través de Claire Melia, que a pesar de no estar en plena forma, sacó un 2+1 espectacular que luego culminó con un bonito gancho ante el que nada pudo hacer Ewodo.

Ese arrebato reactivó a sus compañeras que comenzaron a fluir en ataque y a reducir la diferencia a sólo seis puntos (21-15). Pero tal y como había hecho López, Iveta Raskova paró el partido para cortar esa racha positiva. En su caso, ese tiempo muerto funcionó a las mil maravillas, ya que contó con una acertadísima Lucie Valkova, que puso el +11 con un triple justo al final de un primer cuarto en el que reinó el dinamismo (26-15).

La pistolera

Con uno nuevo acto, el guion cambió por completo. El Baxi comenzó, poco a poco, a ser ese equipo al que tiene a todo el mundo acostumbrado. Subió un marcha en defensa, lo que provocó múltiples pérdidas de su rival, y en ataque, Blanca Millán desempañó su mirilla para clavar dos triples que apretaron el partido (26-24).

Trató de contrarrestar Belosevic con un aro pasado, pero se topó con una nueva daga, en esta ocasión de Karla Erjavec, que obligó a la técnica del Ostrava a parar el duelo. No obstante, de poco sirvió porque Millán seguía con la mano caliente y logró empatar el encuentro (33-33). Además, no estuvo sola, ya que Sotolova también se contagió de la puntería de la santiaguesa desde la larga distancia para poner la máxima renta ferrolana del encuentro (37-41).

Con todo, el Ostrava no se iba a rendir, y menos Belosevic, que estaba siendo de las mejores. La pívot se hizo fuerte en el poste bajo aprovechando su altura frente a defensoras más pequeñas, que llegaban tarde a los cambios (40-41). Tras dos ataques seguidos, Lino López solicitó un nuevo tiempo muerto y corrigió esa debilidad de su equipo. Su plan no pudo salir mejor, ya que la croata no anotó más en el resto del cuarto, mientras que las suyas, gracias a esa dupla formada por Blanca y Karolina estiró su ventaja hasta 40-45 con el que este duelo se marchó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Uni continuó con su dinámica positiva. Siguió con esa intensidad defensiva, que le permitió robar muchos balones, y acertada de cara al aro rival. Los triples siguieron llegando ante un Ostrava que había perdido esa chispa. Comenzaron a fallar lanzamientos totalmente liberadas y bandejas en contraataque que lo más fácil era que no entrasen.

Debido a estas acciones, Raskova gastó una nueva pausa, pero de igual manera no volvió a ser efectiva porque el parcial creció hasta el 0-9. Sólo lo cortó Veronika Szabo con una entrada a canasta tras un buen pase de Katerina Kanova. Pero en el Uni ya estaban todas enchufadas. Y a esos dos puntos, respondió Alba Sánchez-Ramos desde la personal y con un poderoso rebote ofensivo que ella misma se encargó de transformar. Además, esas dos acciones iniciaron un duelo contra la ‘1’ rival, Eliska Kubickova, en la que la cántabra salió vencedora (50-69).

Control

A pesar de ese +19, el Ostrava no bajó los brazos y siguió luchando. De hecho, logró dos 2+1 casi consecutivos que redujeron un poco esa renta, pero fue un espejismo porque primero Melia y luego Elena Baldonedo pusieron la máxima del encuentro antes de entrar en el último cuarto (56-77).

En él, el partido continuó con el mismo ritmo. El Uni no bajó ni un ápice su intensidad y así lo hizo saber, ya que estiró su ventaja hasta casi la treintena (59-87). El Ostrava estaba desesperado. Dejó ese juego que tan bien le había funcionado en el primer acto y cada jugadora comenzó a hacer la guerra por su cuenta, algo que no les reportó muchos beneficios porque el marcador casi no se movía (62-89).

Con apenas cinco minutos por jugarse, Lino López empezó a rotar mucho más. De hecho, hizo debutar a Silvia Millán, la fisioterapeuta del equipo y hermana de Blanca, con la que coincidió en pista. Ya se puso a pensar en el duelo ante el Cadí La Seu de este viernes. Pero antes había que terminar este partido, en el que tenían una nueva oportunidad de llegar a los cien puntos. Y estos se pusieron muy cerca tras dos triples seguidos, uno de Ine Joris y otro de Sánchez-Ramos a falta de tres minutos. Sin embargo, la centena no llegó, pero lo importante ya estaba conseguido: sumar un nueva victoria para seguir invictas (64-98).