Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "La Eurocup es muy dura y no se le está dando el valor que tiene"

Lino López, durante el encuentro ante el Estepona Emilio Cortizas

A Lino López no le preocupan muchas cosas. A pesar de la derrota del pasado fin de semana ante el Estepona, el técnico ferrolano se mostró muy tranquilo porque "el equipo está entrenando bien y compitiendo al máximo, independientemente de los resultados" y eso, para él, es lo más importante. Y es que como confirmó "me preocuparía si el equipo no diese el máximo, pelease cada balón o tuviese esa mentalidad competitiva que queremos que tenga, ya que cualquiera te puede ganar".

Además, ahora tanto él como su equipo tienen que cambiar el chip de la Liga Femenina Endesa a una Eurocup que para él "no se le está dando el valor que tiene realmente porque hubo varios partidos con un marcador abultado", indicó y añadió que "hemos visto que todos los equipos españoles han perdido, por lo menos, un partido en Eurocup. Entonces, estoy muy contento con la trayectoria y cómo ha trabajado el equipo. Incluso cuando íbamos con un marcador amplio".

Asimismo, insistió en que no cree que "haya irregularidad en la liga. Estamos con dos victorias. Estamos viendo que está habiendo resultados increíbles y que a principio de temporada no se contaban. Está siendo una temporada muy igualada. Vimos el fin de semana el potencial de Estepona. Es cierto que perdimos por un amplio margen, pero sin duda el equipo entrenó bien y responde", aclaró.

Esta semana vuelve a tener un doble compromiso, este miércoles contra el Ostrava (19.15 horas) y el viernes contra el Cadí La Seu (21.00 horas). A pesar de estar ya clasificado para la siguiente fase de la competición continental, Lino López sólo "pensamos en el partido contra el Ostrava y en intentar ganarlo. Nuestro objetivos es ser mejores y competir cada día, sin prestarle atención a lo que va a venir".

El "supersábado" se queda sin poderes con la derrota del Baxi Ferrol ante el Estepona Más información

Para este nuevo duelo europeo, el técnico ferrolano contará, por primera vez en la temporada en un partido fuera de casa, con Elena Baldonedo. La canterana acudirá debido que "Elena (Rodríguez) no pudo entrenar por un golpe en la rodilla y su participación en la último partido ya fue entre algodones". Además, añadió que "Claire Melia lleva arrastrando un golpe en la mano y le está impidiendo estar al cien por cien".

Ante esas bajas y con nueve en la plantilla, el preparador no dudó en convocar a una Elena que "está haciendo un esfuerzo muy grande porque evidentemente está estudiando y se pierde unos días de clase. Nos da una ayuda muy grande".

Respecto al encuentro, López que va a seguir el mismo planteamiento que en el duelo vivido en A Malata. En este sentido espera que sus jugadoras "trabajen en defensa, hagan un desgaste del rival y minimicen sus virtudes porque es un equipo con mucha capacidad para el tiro".

Por último, comentó que existe la posibilidad de que Dalayah Daniels y Clarie Melia juegan juntas debido a que "nos dan más poderío físico. Nosotros intentaremos sacar el máximo rendimiento de todas, corregir los defectos y potenciar las virtudes".